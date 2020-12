Autos kollidieren in Wolfenbüttel: 5000 Euro Schaden

Eine 67-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 12 Uhr beim Einfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Adersheimer Straße das Auto eines 73-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge stießen nach Polizeiangaben zusammen. Die 67-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

