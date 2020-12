Rebekka-Loge Wolfenbüttel spendet für das Frauenschutzhaus

Als Überraschung zum Nikolaustag erhielt das Frauenschutzhaus von der Rebekka-Loge Eva König eine Spende. Dass diese in Höhe von 5500 Euro fünfmal so hoch ausfiel wie im Vorjahr, beruht laut Mitteilung auf dem Jubiläum „150 Jahre Deutsche Odd Fellows“. Bedingt durch Corona habe dies nicht gefeiert werden können, wolle aber im Sinne des Odd-Fellow-Gedankens in Not befindliche Mitmenschen unterstützen.

Ein neuer Sitzplatz mit Sonnen- und Regenschutz entsteht

Der Loge liege das Frauenschutzhaus Wolfenbüttel seit Jahren am Herzen. Als sich das Fehlen eines „gepflasterten Sitzplatzes mit Sonnen-und Regenschutz“ in den Anfang dieses Jahres neu bezogenen Räumlichkeiten als großes Manko herausgestellt habe, habe die Loge beschlossen, hier Abhilfe zu schaffen. So habe die Spende für einen Platz gesorgt, der den Frauen nicht nur Erholung biete, sondern von dem aus sie auch ihre spielenden Kinder gut beaufsichtigen könnten.

red