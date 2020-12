Beschließt der Umweltausschuss Klimanotlage in Wolfenbüttel?

Wolfenbüttel. In der Sitzung am Dienstag geht es zudem um das geplante Fahrradparkhaus am Bahnhof, um Wassertourismus und Photovoltaikanlagen.

Wird die Stadt Wolfenbüttel auf Betreiben von Fridays For Future noch in diesem Jahr die Klimanotlage beschließen? Diese Frage beschäftigt sowohl den Bau- und Umweltausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Dienstag, 17 Uhr, in der Lindenhalle als auch den Stadtrat am 16. Dezember an gleicher Stelle. Die Verwaltung hat den Politikern bereits folgenden Beschlussvorschlag unterbreitet: „Der Rat der Stadt Wolfenbüttel erklärt die Klimanotlage als Ausdruck für die Notwendigkeit der Eindämmung des Klimawandels und seiner gravierenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität.“ Ob die Ratsgremien diem Vorschlag folgen werden, das werden die erwähnten Sitzungen zeigen.

Konkret geht es dabei bei der Stadt auch um die Einsetzung eines Klimaschutzmanagements und um Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan „100 Prozent Klimaschutz für den Großraum Braunschweig“. Eine erste Maßnahme könnte darin bestehen, Photovoltaikanlagen auf allen städtischen Gebäuden zu errichten. Dazu erhalten die Politiker eine Übersicht der Verwaltung, wo überall noch Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden möglich sind. Beim Neubau der Kindertagesstätte am Södeweg ist eine derartige Anlage zur alternativen Stromerzeugung ebenso schon eingeplant wie bei den Sanierungsarbeiten an der Wilhelm-Raabe-Schule. Der Umweltausschuss beschäftigt sich zudem mit dem Thema Wassertourismus. Dabei geht es unter anderem um die Schaffung einer verbindlichen Saisonzeit von Mai bis September, Ausschilderungen von Steganlagen für Kanus im Stadtgebiet sowie Pflegemaßnahmen an den Gewässern. Erneut beschäftigt sich der Ausschuss auch mit dem Thema Fahrradparkhaus am Bahnhof. Der Gestaltungsbeirat der Stadt hatte sich mit den verschiedenen denkbaren Standorten für eine derartige überdachte und abschließbare Fahrradabstellanlage beschäftigt und war zu dem Schluss gekommen, dass der ursprüngliche Verwaltungsvorschlag, der Bau der Anlage auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof, der beste Vorschlag sei. Beschäftigen muss sich der Ausschuss auch mit dem Hauptfriedhof an der Lindener Straße. Dort weisen Acht vorhandene Asphaltwege enorme Beschädigungen auf, weshalb eine grundhafte Sanierung dringend notwendig ist. Weitere Themen auf der umfangreichen Tagesordnung des städtischen Bau- und Umweltausschusses sind: geplante Baumfällungen, der Straßenendausbau im Neubaugebiet am Södeweg, die Neufassung der Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten in der Stadt, die Ausdehnung des Parkbereichs für Anwohner mit Bewohnerparkausweisen, Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, Resolution zur Zwischenlager-Standortsuche für den Atommüll aus der Schachtanlage Asse II sowie Förderung des Radverkehrs.