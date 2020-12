Wolfenbütteler Lions zeigen Landkreis-Motive im neuen Kalender

Wolfenbüttel. Mit dem Erlös aus den Spenden will der Serviceclub bedürftigen Menschen helfen, insbesondere Kindern und Jugendlichen.

Der Lions Club Wolfenbüttel hat nach eigenen Angaben auch für das Jahr 2021 wieder einen Foto-Kalender herausgegeben. Mit dem Kalender sammelt der Club Spenden für wohltätige Zwecke.

Der Kalender in den Maßen 42 mal 30 Zentimeter hat laut Lions den Titel „Besondere Orte in und um Wolfenbüttel“ und enthält auf zwölf Monatsblättern bekannte und weniger bekannte Motive aus der Region. Ein Textteil im Anhang des Kalenders informiert demnach über die Geschichte und Bedeutung jedes der gezeigten Monatsmotive.

Beispiel Windmühle Hedeper

Das Kalendermotiv für Oktober zeigt beispielsweise die Windmühle in Hedeper. Die Erläuterung der Lions im Anhang: „Das am nördlichen Anstieg aus dem Großen Bruch gelegene Hedeper besaß um 1800 neben der Kirche und der Pfarre mehrere Höfe. Eine Windmühle wird 1605 erstmals erwähnt.

Die heutige Holländer-Mühle, Schmuckstück des Ortes, stammt aus dem Jahre 1900. 1951 drehten sich die Windmühlenflügel ein letztes Mal. Im Jahre 1976 übernahm eine Wolfenbütteler Familie dieses vielfach bewunderte Baudenkmal. An den Mühlentagen wird diese schmuck hergerichtete Mühle den Besuchern gezeigt.“

Mit den erlösten Spenden will der Lions-Club Wolfenbüttel besonders Bedürftige in der Region, insbesondere Kinder und Jugendliche, unterstützen.

Im Buchhandel und online

Der Kalender wird im Buchhandel gegen eine Spende von 15 Euro abgegeben. In Wolfenbüttel ist er erhältlich bei Buchhandlung Behr, in der Buchhandlung Steuber, in der Vitrine und im Leser-Shop der Braunschweiger/Wolfenbütteler Zeitung.

Mit Rücksicht auf die aktuellen coronabedingten Kontakteinschränkungen kann der Kalender auch direkt beim Lions Club Wolfenbüttel per E-Mail angefordert werden. Adresse: kalender@lions-club-wf.de, Kennwort Kalenderbestellung, Name und Lieferanschrift angeben, Spendenkonto anfordern. Nach Eingang der Spende mit dem Versandkostenbeitrag wird der Kalender verschickt, so der Club.

red