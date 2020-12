Wolfenbüttel. Es soll im „Komm“ an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel entstehen. Es soll am 15. Dezember einsatzbereit sein.

Nun steht auch der Standort für das Impfzentrum in Wolfenbüttel fest. Es soll im „Komm“ an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel entstehen. Das Land Niedersachsen müsse nur noch zustimmen, teilt der Landkreis am Freitagmittag mit. Warum hat sich der Landkreis ausgerechnet für diesen Standort entschieden?

Laut einem Konzept für Impfzentren des Landes Niedersachsen, müssen die Räume des potenziellen Objektes gewissen Ansprüchen entsprechen. Auch ausreichende Parkplätze und gute Anbindung an den ÖPNV gelte es zu beachten ( wir berichteten ). Dies sei an der Schweigerstraße gegeben, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Ausreichende Flächen für räumliche Unterteilung und Wartezonen, Funktions- und Lagerräume, gute Erreichbarkeit und Parkflächen, ausreichende sanitäre Anlagen und gute Zugänglichkeit für Menschen mit Einschränkungen – im „Komm“ seien alle notwendigen Voraussetzungen gegeben, um flexibel auf unterschiedliche Gegebenheiten zu reagieren, heißt es in der Mitteilung. „Komm“ wird jetzt umgerüstet Bis zum 15. Dezember soll das Impfzentrum betriebsbereit sein. Diese Frist hatte das Land Niedersachsen für seine 60 entstehenden Impfzentren ausgegeben. Damit dies gelingt, stattet der Landkreis Wolfenbüttel das „Komm“ nun mit dem notwendigen Mobiliar und den Arbeitsmittel aus. Impfstoff und –besteck werden durch das Land zur Verfügung gestellt. Das Land organisiert die zentrale Terminvergabe ebenso wie die ärztliche Versorgung. „Das Impfzentrum aufzubauen und zu betreiben ist eine große logistische Herausforderung, die wir aber gemeinsam meistern werden. Dafür arbeiten wir eng mit dem Klinikum, dem DRK, der Stadt Wolfenbüttel und dem Katastrophenschutzstab zusammen. Ich freue mich, dass wir das Komm als Partner dafür gewinnen konnten“, wird Landrätin Christiana Steinbrügge zitiert. Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick Impfungen für Alten- und Pflegeheime Aufgabe des Landkreises werde es jetzt sein, das weitere Personal zu rekrutieren. Neben medizinisch geschultem Personal, das etwa die Impfungen durchführt, sind weitere Kräfte für Verwaltungs-, Sicherheits- und Betreuungsaufgaben einzuplanen. Gleichzeitig läuft der Aufbau von mobilen Impfteams, die etwa die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen durchführen werden, heißt es weiter. Unterstützung bekommt das Wolfenbütteler Gesundheitsamt von der Firma Mast-Jägermeister. Sie bietet laut Mitteilung firmeneigene Büroarbeitsplätze für das Personal des Gesundheitsamtes an. Auf rund 150 Quadratmetern im ehemaligen Aufsichtsratsgebäude sei jetzt genug Platz für rund 17 von derzeit rund 50 Mitgliedern des Kontaktverfolgungsteams des Landkreises. Dieser Artikel wurde aktualisiert. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.