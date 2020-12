Wirte und Kulturschaffende kämpfen weiter in der Lessingstadt

Kein Betrieb, keine Einnahmen. So einfach ist es. Die Gastronomen und Kulturbetriebe in der Stadt halten sich gerade so über Wasser. Nach Monaten, in denen viele Kunden die Restaurants, Kinos und Theater aus Angst vor Ansteckung mieden, nun die nächste Hiobsbotschaft: Der Lockdown wird bis zum 10. Januar verlängert. Das hatten Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesrepublik in einer Videokonferenz beschlossen. „Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist“, hatte die Kanzlerin festgestellt.

Wolfenbüttels Gastronomen halten durch

Und dass die Regelungen bleiben, wie sie sind, zeigt sich langsam im Stadtbild. In der Langen Herzogstraße sind die Geschäfte noch geöffnet, die mit Laufkundschaft rechnen. Etwas abseits der großen Wege wird es trister. Der Ratskeller am Stadtmarkt: nur Abholung vorbestellter Speisen; die Stühle stapeln sich im Gastraum bis vor den Tresen. Ähnlich im Café Zimmerhof 13 . Der düstere Innenraum rückt das Gebäude optisch näher an die dunkle Oker, als solle dort auf bessere Zeiten gewartet werden.

„Wir haben seit März praktisch keine Umsätze, sind seitdem in den roten Zahlen“, beschreibt Chyar Hesko die Situation. Er ist der Betreiber des Wolfenbütteler Traditionskinos Filmpalast in der Langen Straße . Dieses Jahr werden er und sein Bruder Bengin , mit dem zusammen er das Kino betreibt, noch finanziell überstehen – dann stehen neue Kosten an. Sie hätten 2018 und 2019 sehr sparsam gewirtschaftet, wollten im kommenden Jahr investieren. Diese Rücklagen sind bald aufgebraucht. „Aber wir werden um den Filmpalast kämpfen“, kündigt Hesko an.

Kinofans treiben Geld für ihren Palast auf

Auch das Lessingtheater hat alle Aufführungen in diesem Jahr abgesagt. Dabei sollte am 31. eigentlich die Brass Band Berlin in dem Haus am Harztorwall auftreten. Mit Classic, Jazz und Comedy sollte sie die Zuhörer:innen musikalisch in das neue Jahr bringen. Doch auch daraus wird nichts. Wer bereits Karten hat, bekommt eine Gutschrift. Dafür müssen die Jazz-Liebhaber:innen nur auf einen Anruf der Theaterkasse warten.

Doch es gibt auch Gutes zu berichten: Immer wieder haben sich Kinofans an die Betreiber des Filmpalastes gewandt mit der Frage, wie geholfen werden kann. Auf Facebook erklären die Betreiber, wie sie sich das vorstellen. Inzwischen haben circa 30 bis 40 Menschen sich beim Filmpalast gemeldet.

Im Ratskeller ist bereits mit einem zweiten Lockdown gerechnet worden. Die Betreiber Peggy und Sven Siegmund , Nina Heptner und Jarek Kaspercyk legen zusammen, so wollen sie über die Runden kommen. Dazu planen sie mit Kurzarbeit und der Förderung durch das Land. Aber: „Wir blicken mit freudiger Erwartung auf den 10. Januar“, sagt Sven Siegmund.