Standort für Impfzentrum steht in Wolfenbüttel noch nicht fest

Die Vorbereitungen für die 60 Impfzentren im Land Niedersachsen laufen auf Hochtouren – auch im Landkreis Wolfenbüttel. Unter Hochdruck arbeiten Mitarbeiter der Landkreisverwaltung, des Katastrophenschutzes und des Deutschen Roten Kreuzes an der Realisierung. Die Landesregierung hat eine feste Zeitvorgabe, wann das Impfzentrum einsatzbereit sein soll.

Bis zum Dienstag, 15. Dezember sollen alle Impfzentren in Niedersachsen fertig sein. Das teilt das Land Niedersachsen mit. Der Landkreis habe mittlerweile eine Task-Force gegründet, um diese Zeitvorgabe zu erfüllen.

Wie muss ein Impfzentrum in Wolfenbüttel aussehen?

Bei der Errichtung eines Impfzentrums müssen die Kreise und Kommunen einiges beachten. Das geht aus einem Konzept des Landes Niedersachsen hervor. Unter anderem müssen die Räume für einzelne Stationen, wie Anmeldung, Impfgespräch und Registrierung, teilbar sein. Es muss ein gesicherter Lagerraum für den Impfstoff vorhanden sein. Auch ausreichende Parkplätze und gute Anbindung an den ÖPNV gelte es zu beachten.

Zudem muss Personal rekrutiert und eingeplant werden. Dazu gehören unter anderem medizinische Fachangestellte oder Kräfte mit rettungsdienstlicher und Sanitätsausbildung, heißt es in dem Konzept.

Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich an Impfzentren

Weiter heißt es, dass auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) die Rekrutierung von Ärztinnen und Ärzten für die Impfzentren übernehme. Das bestätigt Detlef Haffke, Sprecher der KVN, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hat Ihre rund 13.500 Mitglieder aufgerufen, sich in den Impfzentren zu engagieren. Den Aufruf vom 26. November sind bisher bereits über 700 Ärztinnen und Ärzte gefolgt. Die Ärztinnen und Ärzte werden in erster Linie für die Impfaufklärung der Patienten und für die ärztliche Leitung der Zentren eingesetzt.“

Das Impfen an sich sei laut Haffke eine „delegationsfähige Leistung“. Das bedeutet, dass die Ärztinnen und Ärzte das Impfen an Sanitäter oder medizinisches Fachpersonal weitergeben können. Die Mediziner hätten dann sicherzustellen, dass das nichtärztliche Personal das Impfen richtig durchführt.

Braunschweig impft in der Stadthalle

Wo künftig in Wolfenbüttel gegen das Coronavirus geimpft werden kann, stehe noch nicht fest. Weitere Informationen sollen aber bald folgen, teilt Landkreissprecher Andree Wilhelm mit. Die Nachbarstädte sind schon ein Stück weiter. In Braunschweig soll die Stadthalle am Leonhardplatz zum Corona-Impfzentrum werden. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel schlägt vor, dass es in der früheren Flüchtlingsunterkunft an der Hans-Birnbaum-Straße entstehen soll.

Gesundheitsamt Wolfenbüttel bekommt Unterstützung

Derweil arbeitet das Wolfenbütteler Gesundheitsamt weiter an der Bewältigung der Corona-Krise. Aktuell sind 98 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 3. Dezember). Gesundheitsdezernentin Kathrin Klooth teilte während des Kreissozialausschusses in der vergangenen Woche mit, dass vom Robert-Koch-Institut, dem Bundesamt für Strahlenschutz oder dem örtlichen Finanzamt inzwischen neun Mitarbeiter das Gesundheitsamt unterstützen ( wir berichteten ).

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Untergebracht sind die zusätzlichen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zum Teil in Räumen der Firma Mast-Jägermeister und künftig in zwei vom Landkreis angemieteten Etagen der ehemaligen Kuba-Werke an der Lindener Straße. Der Umzug soll in Kürze erfolgen, teilt Andree Wilhelm mit.