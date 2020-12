Wo Wolfenbütteler gern in der Mode stöberten

Es war einmal: Woll- und Weißwaren um 1912, Manufaktur- und Modewaren um 1924 im Kaufhaus Daniel, 1938 Modegeschäft Sparmann, 1990 das Mode-Erlebnishaus Bähr, später bis 2012 Steeneck & Bähr und fortan: Leerstand, wenngleich gerade von Ausstellern genutzt. Das ist die wechselvolle Geschichte des Hauses Nummer 35 an der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel. Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky hat zur Geschichte dieses Hauses geforscht.

Im Moment sind in der Immobilie Stände von Kunsthandwerkern und eine Ausstellung aufgebaut

Wir beginnen die Geschichte in der Gegenwart: Gut ein Jahr ist es her, dass bei einer Zwangsversteigerung die Cura GmbH und Co-Bähr-Haus-KG für 1,15 Millionen Euro den Zuschlag für die Gesamt-Immobilie erhielt. Damals ließ der neue Besitzer verlautbaren, dass die Immobilie möglichst schnell wieder mit Geschäften belebt werden solle. Im Moment sind dort Stände von Kunsthandwerkern und eine Ausstellung aufgebaut.

Rückblende: 1989 – Sparmann hatte zuvor einen Räumungsverkauf über die Bühne gebracht und das Geschäft aufgegeben – begann Fritz Bonacker, Inhaber des Modehauses Bähr, damit, seinen Traum zu verwirklichen – er setzte sein Gesamtkonzept „Erlebnishaus der Mode“ um. Nachdem er die Baugenehmigungen erhalten hatte, begannen 1989 die Bauarbeiten.

Die Geschichte des Mode-Erlebnishauses Bähr beginnt

„Mit einer vom Architekturbüro Niehüser geplanten und architektonisch besonders gelungenen Zusammenführung der Flächen der Häuser 34, 35 und 36 in der Langen Herzogstraße sowie der Häuser 19 und 20 an der Neuen Straße präsentierte sich nach nur neun Monaten Bauzeit 1990 ein besonderes ,Mode-Erlebnishaus’ mit großzügigen, hellen und modern gestalteten Verkaufsflächen“, erzählt Kursatzky.

Aus den ehemaligen Verkaufsflächen von Sparmann im Erdgeschoss sei mit der Zusammenführung der Flächen des Nachbarhauses Nr. 36, welches Bonacker bereits 1970 gekauft hatte und hierin schon Bähr-Mode verkaufte, eine besonders großzügige und einladende Eingangssituation geschaffen worden. Über die Geschichte des Modehauses Bähr – das Haus Nummer 35 ist nur ein Teil davon – werden wir gesondert berichten.

Willi und Else Sparmann kommen nach Wolfenbüttel

Hier tauchen wir nun ab in die Geschichte des Hauses an der Langen Herzogstraße 35. Der Vorgänger von Bähr in diesem Haus war das Modegeschäft Sparmann. „Willi Sparmann, der bereits 1930 zwei kleine Kaufhäuser für Damenmode, Kurzwaren und Heimtextilien in Riesenburg (Ostpreußen) und Rosenberg (Westpreußen) eröffnet hatte, verkaufte diese und zog mit seiner Familie im Jahre 1938 nach Wolfenbüttel“, erzählt Kursatzky.

Seine Quelle ist Heiko Haase, der Ehemann von Christiane (geborene Sparmann). Sie wiederum ist die Tochter von Heinz und Christel Sparmann, die das Geschäft in der Nachfolge von Heinz’ Eltern, Willi und Else Sparmann, betrieben.

Willi Sparmann wiederum war 1938 der Nachfolger des Kaufhauses Hermann Daniel. Daniel war Jude. Er musste sein Geschäft unter Zwang der Nazis „verkaufen“. Daniel floh nach Holland, wurde aber von den Nazis entdeckt und in das Vernichtungslager Sobibor (Polen) deportiert. Seine Todesursache: Gaskammer.

Adalbert Kursatzky hofft auf weitere Informationen, Fotos und Dokumente: (0171)2137049 oder adalbert.kursatzky@gmx.de