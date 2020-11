Neue Zentrale für Wolfenbütteler Baugesellschaft

Das ehemalige Grundstück eines Nahversorgers am Grünen Platz wird nun endlich bebaut. Lange Zeit war unklar gewesen, was dort gebaut werden soll. Die Wolfenbütteler Baugesellschaft (WoBau) als Besitzerin des Grundstücks hatte sich lange in Schweigen gehüllt. Nun steht das Bauschild seit dem 28. Oktober. Die Bauarbeiten, auf die einige Anwohner schon länger gewartet hatten, weil das leere Grundstück keinen schönen Anblick bot, können also beginnen.

Auf dem Grundstück entsteht die neue Unternehmenszentrale der WoBau. Derzeit residiert die WoBau noch am Exer 10b, also am Rande der Stadt. Die Baugesellschaft, die nach eigenen Angaben 2500 Wohneinheiten betreut, rückt mit ihrem Neubau also mehr in die Mitte der Stadt. Deshalb teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite auch mit: „Der Standort am Grünen Platz mitten in Wolfenbüttel bringt den Mietern des regionalen Wohnungsunternehmens einen wichtigen Vorteil: noch mehr Kundenfreundlichkeit. Im Stadtzentrum wird die WoBau künftig gerade für ältere Menschen viel leichter erreichbar sein.“ Gebaut wird nach WoBau-Angaben ein modernes und schlichtes Bürogebäude nach den aktuellsten energetischen Standards mit zusätzlichen Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und Fahrradparkplätzen für Besucher und Mitarbeiter.