Klinikum Wolfenbüttel zur Corona-Situation: Lage ist stabil

Nachdem das Land Niedersachsen zwei Tage in Folge für den Landkreis Wolfenbüttel einen Inzidenz-Wert unter 50 auswies, ist dieser am Donnerstag wieder über diese Marke geklettert. Das heißt, dass auf bestimmten Straßen in der Wolfenbütteler Innenstadt und in Hornburg wieder Maskenpflicht gilt.

Das Gesundheitsamt Wolfenbüttel wies am Donnerstag einen Inzidenz-Wert von 56,7 aus. 84 Personen im Landkreis sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt verzeichnet der Landkreis seit dem Ausbruch der Pandemie 676 Corona-Fälle. 27 Menschen, bei denen ein Test auf eine Corona-Virus-Infektion positiv ausfiel, sind verstorben. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Krankenhausbetrieb wurde angepasst Derweil ist die Lage im Klinikum Wolfenbüttel stabil, berichtet Kliniksprecher Marian Hackert auf Nachfrage. Geplante Operationen werden weiterhin durchgeführt. „Unsere Patienten bewegen sich innerhalb unseres Haus auf dem maximalen Sicherheitsniveau. Wir haben unseren Betrieb an die epidemiologischen und gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen angepasst. Die Abläufe sind mittlerweile etabliert und folgen neuen, standardisierten Verfahren“, teilt Hackert mit. Noch Intensivbetten frei Auch bei weiter steigenden Fallzahlen soll mithilfe des Hygienekonzepts der Betrieb so lange wie möglich aufrecht erhalten werden. Derzeit werden drei Patienten auf der Covid-Isolierstation behandelt. Zusätzlich versorgt das Krankenhauspersonal drei Covid-Patienten und Patientinnen auf der Intensivstation. Personelle Engpässe gebe es nicht. 13 Intensivbetten sind derzeit noch frei. Das Coronavirus in Wolfenbüttel und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in unserer Region: Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

