Eine Nacht lang wird in den Salzdahlumer Haushalten kein Wasser aus den Hähnen kommen. (Symbolbild)

Salzdahlum. Die Salzdahlumer müssen sich in der nächsten Woche auf eine Nacht ohne Trinkwasser einstellen.

In Salzdahlum wird für eine Nacht das Wasser abgestellt

Aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen der Harzwasserwerke GmbH an der Wassertransportleitung Ecker in Mascherode, wird auch die Trinkwasserversorgung in Salzdahlum unterbrochen. Das teilen die Wolfenbütteler Stadtwerke mit. Mit Einschränkungen müssen die Bewohner demnach zwischen Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr, und Freitag, 4. Dezember, voraussichtlich 6 Uhr rechnen.

Eine Notzapfstelle wird in Atzum eingerichtet

Die Stadtwerke wollen eine Notzapfstelle in Atzum an der Einmündung der Straße Am Schlickerberg zur Kreisstraße nach Wolfenbüttel einrichten.

Bei Rückfragen sind die Stadtwerke Wolfenbüttel rund um die Uhr telefonisch unter (05331) 408111 erreichbar.

