Unfall beim Abbiegen: 50-Jähriger bei Flöthe verletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 7.30 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Landesstraße 512 (Heiningen/Flöthe) auf die Autobahn einen entgegenkommenden PKW eines 50-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei sei der 50-Jährige leicht verletzt worden. An den Autos entstand Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. Beide seien abgeschleppt worden.

red