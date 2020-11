Wolfenbüttel: Selbstgedrehtes Sex-Video wird zum Bumerang

Vor dem Amtsgericht Wolfenbüttel kam es am Dienstag zur Verhandlung.

Wolfenbüttel. Eine 38-Jährige schickt ihrem getrennt lebenden Ehemann dieses aufs Handy – und der zeigt sie deswegen an. Der Fall kommt vor das Amtsgericht.

„Ich wollte doch nur meine Ehe retten.“ Also verschickte eine 38-Jährige über einen Kurznachrichtendienst auf ihrem Handy ein selbstgedrehtes Sex-Video an ihren Ehemann, das beide beim innigen Liebesspiel zeigt. Das Problem: Der Mann lebte inzwischen bei einer neuen Lebensgefährtin – und zeigte seine Ehefrau wegen des unerlaubten Weiterleitens an.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig reagierte rigoros. Sie betrachtete das Handy der Wolfenbüttelerin als Tatwerkzeug und ließ es wegen – so die Anklageschrift – Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen einziehen. Die 38-Jährige legte Einspruch ein, verlangte die Herausgabe des Mobiltelefons. Vor dem Amtsgericht Wolfenbüttel kam es am Dienstagmorgen zur Verhandlung. Die Frau schilderte unter Tränen den Fall aus dem Januar dieses Jahres aus ihrer Sicht. „Ich kann mich nicht mehr erinnern, das Videomaterial verschickt zu haben“, beteuerte sie. Doch nach und nach schlossen sich ihre Erinnerungslücken. „Ich wollte meinen Mann doch wiedergewinnen. Und er wollte dieses Video unbedingt haben, er wollte noch weitere Videos haben.“ Schließlich sei die Verbindung zwischen beiden nach der Trennung nie gänzlich abgerissen. „Wir hatten auch danach noch Sex miteinander“, erzählte die Frau. Doch worum ging es der 38-Jährigen? 12.000 Fotos und rund 2000 Videos seien auf dem Handy gespeichert – „darunter wichtige private Fotos“, so die Wolfenbüttelerin. Und eben jenes Video, dessentwegen es zur Anklage kam. Der Frau ging es vornehmlich um die Sicherung der Fotos, von denen viele den gemeinsamen Sohn des Ehepaares zeigten. „Das ist jetzt eine Frage der Verhältnismäßigkeit“, sagte Vorsitzender Richter Holger Kuhlmann. Ihm ging es darum, dass die Video-Liebesbotschaft vom Handy verschwindet. Schließlich entpuppte sich Kuhlmann als technikaffin. Er hatte das eingezogene Mobiltelefon aus der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft besorgt und ließ es durch die 38-Jährige starten. Die wiederum konnte das Sendedatum des Videos in etwa eingrenzen. Kurzerhand scrollte sich der Richter durch die Dateien und diktierte der Protokollantin den entscheidenden Satz: „Ich habe das Video aufgefunden und in allseitigem Einverständnis gelöscht.“ Abschließend versicherte Kuhlmann sich, dass das Material tatsächlich von sämtlichen Speichermedien des Mobiltelefons verschwunden war. Die Staatsanwaltschaft zog ihren Antrag auf Einziehung des Mobiltelefons zurück. Richter Holger Kuhlmann überreichte das Gerät an die Frau. Dieses Mal weinte sie Tränen der Erleichterung.