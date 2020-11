Katzen aus Erkerode überleben Giftköder – Tierhalter warnen!

Christoph und Sonja Büschel aus Erkerode sind entsetzt. Ihr anderthalbjähriger Kater Sammy ist gerade noch so eben mit dem Leben davon gekommen. Die Nachbarin habe zusammen mit ihrem Hund den getigerten Kater komatös und dem Tode nahe gefunden. Im Eiltempo fuhr Christoph Büschel mit dem geliebten Haustier in eine Kleintierpraxis nach Cremlingen. Die Ärzte konnten den Kater retten. Doch was ist zuvor passiert?

„Als uns unsere Nachbarin informiert hat, fanden wir Sammy mit heftigen Muskelkontraktionen und stark unterkühlt vor. Er war dem Tode näher als dem Leben“, erzählt Büschel gegenüber unserer Zeitung. Schnell fuhr der Diplom-Ingenieur mit dem Kater nach Cremlingen zur dortigen Kleintierpraxis. „Sammy kam an den Tropf. Gott sei Dank hat er sich relativ schnell erholt. Es war aber sehr knapp, das sagten auch die Tierärzte.“ Ehepaar Büschel vermutet, dass ihr Kater ein mit Rattengift gespickten Fleischbrocken gefressen haben könnte. Rückstände von Rattengift Tierärztin Katja Häusler bestätigte den Notfall. Auch sie vermutet, dass der junge Kater Rattengift gefressen haben müsse – obwohl die Symptome nicht dafür sprechen. „Die starken Muskelkrämpfe und der komatöse Zustand sind eigentlich nicht die üblichen Symptome. Allerdings haben wir im Erbrochenen Rückstände gefunden, die für Rattengift sprechen könnten“, sagt Häusler gegenüber unserer Zeitung. Christoph Büschel und seine Frau sind alarmiert. Vor allem auch, weil nur wenige Tage später ihre zweite Katze Louis, ebenfalls mit Vergiftungserscheinungen, zum tierärztlichen Notdienst nach Braunschweig gebracht werden musste. Auch sie habe wohl während des Freigangs etwas gefressen, vermutet Büschel. Polizei rät zur Anzeige „Gott sei Dank geht es beiden Katzen wieder besser. Allerdings können wir unsere Haustiere vorerst nicht mehr rauslassen. Wer legt solche gespickten Köder aus? Ich verstehe es nicht!“ Der Katzenbesitzer wolle sich jetzt bei den Nachbarn umhören und überlegt, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Dazu kann Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann alle Betroffenen nur raten. „Die Polizei geht jedem Hinweis nach. Leider kommen derartige Vorfälle immer wieder vor.“ Wie beispielsweise geschehen Mitte Oktober in Remlingen. Von einem Freigang ist die Katze einer Remlingerin nicht mehr zurückgekehrt. Gegen Abend fand sie die verletzte Katze unweit ihres Hauses. Die Katze wies „massive Verletzungen im Bauchbereich auf“, berichtete uns der zuständige Polizist Nils Steppat aus Remlingen. Die Polizei geht von Fremdeinwirkung aus. Ob die Taten aus Remlingen und Erkerode zusammenhängen, ist unklar.