Paar streitet sich in Wolfenbüttel, Polizistin wird verletzt

Ein 22-Jähriger und seine 20 Jahre alte Partnerin sind am Montag gegen 9.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Neuen Weg in einen lautstarken Streit geraten. Polizisten hätten beide nur schwer beruhigen können, so die Polizei. Ein Alkoholtest habe bei ihm einen Wert von 1,47 und bei ihr 2,56 Promille ergeben. Eine Polizistin sei bei dem Einsatz verletzt worden.

Führerschein des Mannes wird sichergestellt

Das Paar habe zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gemusst. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden. Er sei mutmaßlich zuvor alkoholisiert Auto gefahren.

red