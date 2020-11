So sehen Start-Up-Macher die Zukunft

Am Exer in Wolfenbüttel steht die Zukunft auf dem Lehrplan. Der Entrepreneurship-Hub der Ostfalia-Hochschule und der TU Braunschweig fördert junge Unternehmer auf ihrem Weg in die Selbständigkeit und begleitet die ersten Schritte der Start-ups. Dabei geht es um neue Ideen, Beratung, Markterkundung und Motivation. Eine ganz wichtige Rolle spielt auch die Netzwerkarbeit in der ersten Gründungsphase. Wer lauter High-Tech-Ideen erwartet hat, der wird sich wundern.

Die Gründer sehen ihre Chancen oft in alltagsnahen Marktnischen. Entkoffeinierten Kaffee in hoher Qualität will beispielsweise Ostfalia-Student Max Reinhardt gemeinsam mit Kompagnon auf den Markt bringen. „Ein hippes Lifestyle-Produkt“, erklärt der 25-Jährige im Video-Interview. Die Bohnen sollen in einem Internet-Shop verkauft werden. Angelika Kramer-Schütz geht es um die kurzzeitige Vermittlung von Gärten und anderen Grünflächen für Erholung und Freizeit.

„Ohne“ heißt die Marke, die Reinhardt mit seinem Partner Florian Lemke gegründet hat. Entkoffeinierter Kaffee von hoher Qualität werde derzeit praktisch nicht angeboten, erklärt der junge Unternehmer. Dabei sei der Bedarf vorhanden. Es gebe eine große Zielgruppe, die gerne Kaffee trinke, aber den Muntermacher Koffein abends oder vor dem Sport als störend empfinde.

Reinhardt und sein Partner hätten Beziehungen zu Kaffee-Produzenten in Lateinamerika geknüpft und eine komplette Lieferkette aufgebaut. Im November sollen die ersten Bohnen geröstet werden. Verkauft werden sollen sie über einen Internet-Shop.

Die GmbH ist in Hamburg ansässig, Reinhardt nutzt aber die Möglichkeiten, die ihm der Entrepreneurship-Hub im Rahmen eines MBA-Studiums bietet.

Bei der Entwicklung des Designs habe die Hochschul-Einrichtung geholfen und auch bei Produkttests im Rahmen einer Straßenumfrage. Mehr als alles andere aber habe ihn der Unternehmer-Geist fasziniert, der am Entrepreneurship-Hub herrsche, die Motivation und das Netzwerk, auf das er gestoßen sei. Ein besonders inspirierender Höhepunkt sei eine Reise ins Silicon-Valley gewesen.

Die amerikanische Gründer-Mentalität, die dort herrsche, habe auch ihn mitgerissen, erzählt er. Der Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen, sei bei ihm aber schon viel früher geweckt worden. Während des Studiums habe er bereits in einem Start-up gearbeitet. Das selbstständige Handeln und die Eigenverantwortung hätten ihn fasziniert: Reinhardt: „Für mich gab es eigentlich keine andere Option.“

Angelika Kramer-Schütz setzt bei ihren Plänen ebenfalls aufs Internet. Auf der Plattform „Take a Garden“ will sie Grünflächen anbieten für Menschen, die keinen Garten haben, aber einen Platz für eine Auszeit im Grünen suchen. „Die Idee entstand aus einem persönlichen Problem heraus“, berichtet die 33-Jährige.

Mit ihrer Familie habe sie in der Braunschweiger Innenstadt gelebt. Und das manchmal als beengend empfunden. „Man will aus der Stadt raus, im Park findet man aber zu wenig Privatsphäre. Und wenn man einen Kleingarten mietet, fehlt mit die nötige Flexibilität. Sie ist sicher: Es gibt genug Menschen, die Grünflächen besitzen, die sie nicht immer nutzen.

Die Idee, die sie entwickelte: Privatmenschen bieten auf ihrer Plattform die Grünflächen an, und Interessierte buchen sie dann für die gewünschte Nutzung. Wer wolle, könne so Obst und Gemüse ernten, ohne einen eigenen Garten zu besitzen oder aber ein Dachbeet pflegen oder etwa eine Fläche draußen in der Natur für einen Wochenend-Ausflug beanspruchen.

Betreut wird sie von Samir Roshandel, dem Geschäftsführer der Academic Ventures der Ostfalia. „Das Netzwerk ist wichtig“, betont sie: „Hier gibt es Austausch mit Studenten und einen Rahmen, der Mut macht, das eigene Projekt durchzuziehen.“

Academic Ventures hat in der Startphase aber auch finanziell geholfen. „Wir haben ein Budget zur Verfügung gestellt“, sagt Roshandel. Das nötige Kapital werbe Acadamic Ventures in der Region ein. Zu den Unterstützern zähle beispielsweise Jägermeister. Vor dem Sprung in die die Selbständigkeit war Kramer-Schütz bereits in fremden Unternehmen erfolgreich. Mit 24 Jahren leitete sie den Flag-Ship-Store eines Braunschweiger Bekleidungsunternehmens.

Anschließend schnupperte sie in Australien Start-up-Atmosphäre, bevor sie zum Psychologie-Studium hierher zurückkehrte. Selbständig zu arbeiten sei für sie die bessere Alternative, ist sie überzeugt. „Ich habe so viele Ideen, die ich umsetzen will, das lässt eine Unternehmensstruktur oftmals nicht zu.“

Aber auch in etablierten Unternehmen gibt es Start-Up-Mentalität. Auch das fördert der Entrepreneurship-Hub. Matthias Gerling ist ein so genannter „Intrapreneur“. Er absolviert sein MBA-Studium in Wolfenbüttel und arbeitet gleichzeitig im mittelständischen Hamburger Unternehmen Secca, das medizinische Waagen herstellt.

„Man lernt risikofreudiger zu werden“, sagt er über das Entreneurship-Hub. Die Kontakte, die entstehen, seien enorm wichtig: „Ich habe neben der Methodenkompetenz im Innovation-Management insbesondere Zugang zu einem wertvollen Netzwerk aus Experten der Start-up-Szene erhalten.“ Auch Gerling schwärmt vom Besuch des Silicon-Valley.

Seine Mission bei Secca: Er will den Unternehmergeist ins etablierte Unternehmen bringen und dadurch für mehr Dynamik zu sorgen. Drei bis vier Projekte gedeihen derzeit mit Hilfe der Gründungsspezialisten, berichtet Entrepreneurship-Hup-Leiter Professor Reza Asghari. „Wir züchten die Keimzellen der Gründungen“, sagt Asghari.: „Wir versuchen, die Studenten zu sensibilisieren und begleiten ihre ersten Gehversuche in die Selbstständigkeit. Geschäftsideen werden an der Ostfalia in verschiedenen Branchen ausgebrütet.“

Aber eines haben dabei alle modernen Start-ups an den Hochschulen gemeinsam: „Immer spielt das Internet eine wichtige Rolle“, sagt Asghari.

Digitale Leistungen machen den Kern aus. Das Internet werde mindestens intensiv für das Marketing genutzt. Und da ist es dann egal, ob es um Kaffee, Gärten oder Personenwaagen geht.