Trotz Corona: In Wolfenbüttel gibt es Platz für Obdachlose

Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Temperaturen sinken. Die Pandemie und der nahende Winter könnte für Menschen ohne Dach über den Kopf hart werden. Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der niedersächsischen Landesarmutskonferenz sagte gegenüber dem NDR: „Es steht zu befürchten, dass bei massiv steigenden Infektionszahlen die Hilfsangebote reduziert werden – auch aus Schutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Wie sieht die Lage für Wohnungslose in Wolfenbüttel aus? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

„Es muss niemand unter freiem Himmel schlafen. Allerdings setzt das voraus, uns anzusprechen“, sagt Wolfenbüttels Stadtsprecher Thorsten Raedlein. Trotz Corona seien genügend Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden. In der Obdachlosenunterkunft an der Salzdahlumer Straße gebe es derzeit vier Betten für kurzfristige Gäste. Sollte der Bedarf aber höher sein, habe die Stadt schon jetzt andere Unterkünfte parat, sagt Raedlein.

Stadt weist Unterkünfte zu

„Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Stadt, Obdachlosigkeit zu verhindern. Wer sich also bei der Stadt meldet und mitteilt, dass er obdachlos ist, bekommt eine Unterkunft zugewiesen, damit er erst einmal ein Dach über dem Kopf hat. Finanzielle Leistungen werden vom Jobcenter oder dem Sozialhilfeträger gewährt“, führt Raedlein weiter aus.

Hilfe kommt auch von der Suppenküche aus dem Roncalli-Haus, die die in der Obdachlosenunterkunft untergebrachten Personen einmal in der Woche unterstützt. Erst im September hat der Verwaltungsausschuss der Stadt der Suppenküche dafür einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro gewährt. „Wir sind sehr dankbar für die zahlreiche Unterstützung. Somit können wir den bedürftigen weiterhin helfen“, sagt Marianne Effe, Leiterin der ökumenischen Suppenküche am Harztorwall.

Wolfenbüttels Suppenküche ist geschlossen

Das Coronavirus macht auch keinen Halt vor sozialen Einrichtungen. Die Suppenküche ist derzeit aufgrund des Lockdowns für Gäste geschlossen. Dennoch würden Bedürftige nach wie vor und so gut es ginge versorgt. „Wir stellen Lebensmitteltüten zusammen, die sich die Bedürftigen an jedem Mittwoch bei uns abholen können“, sagt Effe. In diesen Tüten seien beispielsweise Buletten, Bockwürstchen, Nudelgerichte zum Selbstkochen und auch Obst und Gemüse. Ein Vorrat, mit denen die Betroffenen ein paar Tage auskommen können – der Warenwert beträgt etwa 15 Euro.

„Wir vergeben mit den Essenskarten auch gleichzeitig Termine, wann sich die Menschen ihre Tüte abholen können. Das ist für uns einfacher zu organisieren und vor Ort kommt es dann nicht zu Staus“, sagt Effe.

Auch die Lebensmittelversorgung sei vorerst gesichert, sagt die Leiterin der Suppenküche. Viel Obst und Gemüse würde von Landwirten und Gemeinden in der Umgebung kommen. Zudem sei noch ein Vorrat vom Erntedankfest vorhanden, welcher für die kommenden Wochen ausreiche. „Wir können in den nächsten Wochen alle Betroffenen versorgen. Dank der vielen Helfer, der Stadt und den zahlreichen Spendern.“