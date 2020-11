Wolfenbüttel gründet Gesellschaft für schnelleres Internet

Der Wolfenbütteler Kreistag hat einstimmig die Gründung einer Netzgesellschaft Braunschweiger Land beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Breitband-Infrastruktur zur Bereitstellung des schnellen Internets für die Bevölkerung und Unternehmen insbesondere im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel. Speziell geht es dabei um die Planung, den Bau sowie die Unterhaltung von Glasfasernetzen.

Die Gesellschaft ist quasi das Abschiedsgeschenk des scheidenden Landkreis-Dezernenten Claus-Jürgen Schillmann, der mit seinem Team schon früh erkannt hat, wie wichtig ein guter Breitbandausbau für die Bürger des Flächenlandkreises Wolfenbüttel, aber insbesondere auch für die Wirtschaftsbetriebe im Landkreis, ist. Das größtenteils bereits abgeschlossene Projekt „Breitbandausbau im Landkreis Wolfenbüttel“ habe gezeigt, dass auch der ländliche Raum durch den Mut, selbst in diese Infrastruktur zu investieren, über einen längerfristigen Zeitraum rentabel erschlossen werden kann, erklärte SPD-Kreistagsmitglied Michael Hausmann als Berichterstatter im Kreistag.

330 Kilometer Leerrohre mit Glasfaserkabel sind verlegt worden

Die ursprünglich eingeplanten 18 Millionen Euro für die erste Stufe der Breitbandversorgung konnten sogar auf 14 Millionen Euro reduziert werden. Mit Erträgen von 16 Millionen Euro sei in den nächsten beiden Jahrzehnten zu rechnen. Es seien in den 1,5 Jahren Bauzeit etwa 330 Kilometer Leerrohre mit ausreichend bestückten Glasfaserkabeln außerorts, meistens entlang der Kreisstraßen, und innerhalb der Orte des Landkreises verlegt worden, so dass an allen Strecken ohne große Probleme weitere Nutzungen und Anschlüsse für 5G-Projekte und zum Beispiel autonomes Fahren möglich sind, heißt es im Bericht der Kreisverwaltung.

Doch die Entwicklung beim Breitbandausbau geht rasant voran und die großen Telekommunikationsunternehmen zeigen weiterhin kein Interesse an einem Breitbandausbau in einem ländlich geprägten Raum wie Wolfenbüttel mit langen Wegen zu den Nutzern. Der Landkreis, der mit der ersten Stufe des Breitbandausbau Vorreiterfunktion in ganz Deutschland hatte, drohte deshalb ins Hintertreffen zu geraten. Deshalb nahm der Landkreis das Heft des Handelns erneut in die eigenen Hände und bereitete die jetzt vom Kreistag beschlossene Gründung einer Netzgesellschaft vor.

Geplant: Glasfaserkabel in jeden Haushalt

Bis Ende 2021 werden zunächst noch die fehlenden 500 Haushalte, die Schulen und Gewerbegebiete mit weniger als 30 Mbit/s unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Bundes und Landes mit Glasfaserkabel versorgt. Danach ist geplant, alle Haushalte im Landkreis mit Glasfaserkabel für schnelles Internet zu versorgen. 95 Millionen Euro werden dafür vom Landkreis und seinen Mitgesellschaftern aufgebracht.

Uwe Lagosky (CDU) erklärte zur Gründung der Gesellschaft: „Es ist gut, es nicht zum Stillstand beim Breitbandausbau kommen zu lassen.“ Das sei gut für die örtliche Wirtschaft, steigere zudem den Immobilienwert der einzelnen Häuser. Sein Fraktionskollege Andreas Glier bat darum, bei der Gesellschaft eine Tür für die Stadt Wolfenbüttel offen zu lassen, falls sich diese doch noch – wie andere Gebietskörperschaften im Landkreis – zur Mitgliedschaft in der Netzgesellschaft entschließen sollte.