Diebe stehlen in Schladen und Börßum Mini-Bagger

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen Minibagger von einer Baustelle in Börßum, An der Gärtnerei, gestohlen. Den Wert des gelben Baggers der Marke Case gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro an.

Auch auf dem Schladener Friedhof kam ein Bagger abhanden

Im gleichen Tatzeitraum sei zudem vom Friedhof in Schladen, Wolfenbütteler Straße, ein roter Minibagger der Marke Neuson im Wert von zirka 12.000 Euro gestohlen worden. Wie beide Fahrzeuge abtransportiert worden seien, sei offen. Hinweise: (05331) 9330.

red