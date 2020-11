Stadtverwaltung Wolfenbüttel schränkt Dienstbetrieb ein

Um die Übertragung des Coronavirus’ einzudämmen, sind die Dienststellen der Stadt Wolfenbüttel seit Anfang November für den Publikumsverkehr geschlossen. Nun wird ab Mittwoch, 11. November, bis voraussichtlich Ende November auch der Dienstbetrieb der Stadtverwaltung eingeschränkt werden. Das kündigte die Verwaltung am Montagmittag an.

Mitarbeiter arbeiten in Teams

Im Rathaus und den Außenstellen werden demnach die Mitarbeiter in Teams die für die Bürger wichtigen Serviceangebote aufrechterhalten. Termine im Rathaus können zu diesem Zeitpunkt daher insbesondere in den Kernbereichen Bürgerdienste, Standesamt und Liegenschaften nur in dringenden Fällen und wenn ein persönliches Erscheinen vor Ort unabdingbar ist, angeboten werden.

Die Kontaktmöglichkeiten in der Übersicht

Für alle anderen Fälle können nur die Kontaktmöglichkeiten per Post (Stadt Wolfenbüttel, Stadtmarkt 3-6, 38300 Wolfenbüttel), über die Internetseite der Stadt (www.wolfenbuettel.de), per E-Mail (stadt@wolfenbuettel.de) oder telefonisch unter (05331) 860 genutzt werden.

Die Online-Dienste

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass viele Behördengänge inzwischen auch über Online-Formulare abgewickelt werden können. Eine Übersicht über alle möglichen Online-Verfahren gibt es unter www.wolfenbuettel.de in der Rubrik Bürgerservice.

Termine werden verschoben

Bereits vereinbarte Termine, die nicht dringlich sind, werden kurzfristig verschoben, schließt die Stadtverwaltung, die um Verständnis für diese Maßnahme bittet.

