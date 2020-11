Drei Autos stoßen bei Halchter zusammen – ein Leichtverletzter

Auf der Landesstraße 495 zwischen Adersheim und Halchter hat sich nach Polizeiangaben am vergangenen Sonntag, 8. November, gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, es gab einen Leichtverletzten.

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz

Nach Stand der Ermittlungen habe ein 50-Jähriger beabsichtigt, mit seinem Auto nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. „Ein nachfolgender 53-jähriger Autofahrer aus Salzgitter bemerkte dieses vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf das abbremsende Auto des 50-Jährigen auf“, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Zwei Autos wurden abgeschleppt

Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Peine habe ebenfalls nicht rechtzeitig abbremsen können, so dass er noch auf das Auto des 53-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ein 55-jähriger Beifahrer aus dem Auto des 53-Jährigen leicht verletzt, so Oppermann weiter. An den Autos sei Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro entstanden, zwei Autos hätten abgeschleppt werden müssen.

red