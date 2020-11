Kita-Förderverein in Remlingen braucht mehr Unterstützer

Die Kita Remlingen wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Das sollte eigentlich über das gesamte Jahr gefeiert werden, doch viele Aktionen des geplanten Jubiläumsjahres seien aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen, heißt es in einer Mitteilung. Eine große Geburtstagsfeier werde in diesem Jahr nicht mehr möglich sein. Dennoch habe der Förderverein der Einrichtung Geburtstagsgeschenke überreicht.

Zur Übergabe kam Vorsitzende Jessica Rösner vorbei und konnte beobachten, wie begeistert die Kinder über den neuen Wasserspielplatz waren, heißt es weiter. Auch über die neue Sandkiste mit Spielhäuschen hätten sich die Krippenkinder gefreut, die Hortkinder hingegen über neue Bausteine, Sitzkissen sowie einen Spiegel für ihren Konstruktionsraum.

Lauf hat viele Spenden gebracht

Finanziert worden seien diese Anschaffungen unter anderem durch den vom Förderverein in Kooperation mit dem Kita-Team organisierten Spendenlauf im Februar in der Turnhalle Remlingen. Viele Eltern hätten für die gelaufenen Runden ihrer Kinder großzügig gespendet. Dies komme den Kindern nun zugute.

Da in diesem Jahr aufgrund der Pandemie keine weiteren Veranstaltungen möglich seien, sei es für den Förderverein schwierig, weitere Spenden für die Kita zu sammeln. Leider habe der Verein zurzeit auch nur wenige Mitglieder. Deshalb hoffe der Vorstand umso mehr, dass sich noch mehr entschließen könnten, dem Förderverein beizutreten und durch den Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro im Jahr die Kita zu unterstützen.

So sei eine weitere erfolgreiche Aktion des Fördervereins die Teilnahme am Sammelsystem „Sammeldrache“. Hierbei würden leere Druckerpatronen zugunsten von sozialen Einrichtungen gesammelt. Die Kartuschen würden gereinigt, aufbereitet und wiederverwendet. Das System zahle sich so doppelt aus: für die Bildungseinrichtungen und für die Umwelt.

In Boxen werden alte Druckerpatronen gesammelt

In der Kita, so heißt es, stehen Boxen, in denen alte Druckerpatronen gesammelt werden. Jeder könne hier seine alten Patronen abgeben. Die Kita freue sich immer über neue Sponsoren, die für die Einrichtung ihre leeren Druckerpatronen und -kartuschen spendeten. Für die Sammlung werde der Kindergarten mit so genannten Grünen Umwelt-Punkten (GUPs) belohnt.

Diese könnten die Einrichtungen gegen hochwertige Prämien wie Sportgeräte, Lern- und Bastelmaterialien, Bücher, IT und technische Ausstattung oder Spielzeug einlösen. Im vergangenen Jahr habe es die Kita Remlingen sogar unter die Top-30-Einrichtungen beim Sammeldrachen-Wettbewerb 2019 geschafft und habe dafür Bonus-Punkte bekommen. So seien bereits Lärmschutzplatten für das Kinderrestaurant, Bücher und vieles mehr angeschafft worden.

