Polizei Wolfenbüttel: Auch in Hornburg gilt nun Maskenpflicht

In Wolfenbüttel müssen Bürger und Bürgerinnen in der Fußgängerzone zwischen 7 und 23 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt in der Langen Herzogstraße, Bärengasse, Krambuden, Großer Zimmerhof und Löwenstraße.

Ein Mann, der mit einer 30 Zentimeter langen Zigarre durch die Wolfenbütteler Fußgängerzone marschiert, um so genüsslich rauchend, die Maskenpflicht zu umgehen. Ein 62-Jähriger, der lautstark Polizeibeamte beleidigt, die ihn auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen, und Menschen, die von der Maskenpflicht in der Wolfenbütteler Fußgängerzone noch gar nichts gehört oder gesehen haben wollen, obwohl die Stadt an mehreren Stellen Schilder montiert hat. Allein am Donnerstag erwischte die Polizei sieben Personen, die ohne jegliche Bedeckung unterwegs waren.

Auch in Wolfenbüttel registrierte die Polizei in der ersten Woche des zweiten Lockdowns Menschen, die gegen aktuell geltende Corona-Regelungen verstießen. Wieviele Verstöße es genau gab, kann die Polizei nicht sagen. „Der Großteil der Bevölkerung hält sich aber an die Maßnahmen“, betont Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Maskenpflicht zwischen 7 und 23 Uhr Bürgerinnen und Bürger müssen in Bussen, an Haltestellen und im Bahnhofsbereich Mund-Nasen-Bedeckung tragen, zudem auf dem Wolfenbütteler Wochenmarkt und in der Fußgängerzone zwischen 7 und 23 Uhr: Lange Herzogstraße, Bärengasse, Krambuden, Großer Zimmerhof und Löwenstraße. Auch in Hornburg gilt laut Polizeisprecher nun eine Maskenpflicht: in der Marktstraße. Die Maskenpflicht gilt, wenn der Inzidenzwert im Landkreis über 50 liegt. Der Wert liegt derzeit bei 72,5 (Stand: 5. November). Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick Bis zu 25.000 Euro Bußgeld Gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst kontrolliert die Polizei derzeit verstärkt, ob die neu erlassenen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingehalten werden – nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch in den Ortsteilen und im Landkreis. „In den ersten Tagen haben wir vor allem auf die neuen Regeln hingewiesen“, berichtet Oppermann. Nun sollen auch zunehmend Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Es handele sich um eine Ordnungswidrigkeit. „Wir werden das konsequent ahnden. Irgendwann hilft es leider nur noch, wenn es ans Portemonnaie geht“, sagt Oppermann. Verstöße gegen die erweiterte Maskenpflicht können nach Angaben des Landkreises mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro geahndet werden. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick