Wolfenbütteler Hausärztin klagt über zu wenig Grippe-Impfdosen

Winterzeit ist Grippezeit. Laut dem Bundesgesundheitsministerium rollt meist nach dem Jahreswechsel die Influenza-Welle durch Deutschland. In diesem Jahr kommt zudem die Corona-Pandemie hinzu, weswegen die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Grippeschutzimpfung für alle Risikopatienten empfiehlt. Denn: Eine Doppelerkrankung mit dem Influenza- und Coronavirus könne bei Risikogruppen zu einem besonders schweren Krankheitsverlauf führen, befürchten Epidemiologen. Wer gehört alles zur Risikogruppe? Gibt es im Landkreis Wolfenbüttel genügend Impfstoff und wer impft gegen den Influenza-Virus? Wir haben uns umgehört.

„In der Regel impfen die Hausärzte. Einmal im Jahr bietet aber auch das Wolfenbütteler Gesundheitsamt eine Grippeschutzimpfung als besonderes Angebot an“, teilt Landkreissprecher Andree Wilhelm unserer Zeitung mit. Dieser Termin fand bereits am 29. Oktober statt. Für diese Aktion habe es genug Impfdosen trotz der zu erwartenden hohen Nachfrage gegeben, so Wilhelm weiter. Alle Termine, die an diesem Tag stattfanden, waren laut Landkreisangaben ausgebucht.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Zu wenig Impfstoff in Wolfenbüttel

Von einer erhöhten Nachfrage berichtet auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) – auch über fehlende Grippeimpfstoffe. „Derzeit melden sich bei der KVN tatsächlich viele Ärztinnen und Ärzte, die aktuell über fehlenden Grippeimpfstoff klagen. Dies sind in erster Linie Praxen aus Ballungsräumen, weniger Praxen aus ländlichen Regionen. Die Praxen berichten über eine verstärkte Nachfrage der Bürger nach der Grippeimpfung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie“, teilt KVN-Sprecher Detlef Haffke unserer Zeitung mit.

Und auch die Ärzte in Wolfenbüttel klagen über zu wenig Impfdosen, wie Dr. Stefanie Buchholz, Fachärztin für Innere Medizin, mitteilt: „Aktuell haben wir keinen Impfstoff mehr – bei den Kollegen ist es ähnlich. Ab dem 15. November gibt es aber Nachschub“, sagt die Medizinerin, die ihre Praxis an der Goslarschen Straße hat.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Grippeschutz: Nachfrage gestiegen

Bereits seit vier Wochen sei die Nachfrage nach Grippeimpfungen im Vergleich zum Vorjahr extrem hoch, berichtet die Ärztin. Viele hätten auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gehört, der auf die Bedeutung der Impfung in Corona-Zeiten Anfang Oktober hingewiesen habe.

Der KVN teilt mit, dass nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium in der diesjährigen Saison rund 2,6 Millionen Impfdosen in Niedersachsen zur Verfügung stünden und damit doppelt so viele wie in der Grippesaison 2019/2020 tatsächlich verbraucht wurden. „Ärzte und Apotheker, die keinen Grippeimpfstoff bekommen hat das Paul-Ehrlich-Institut aufgefordert, Engpässe zu melden“, sagt Haffke.

Wer gehört zur Risikogruppe?

Damit neben den Covid-19-Patienten nicht noch Grippe-Kranke in den Arztpraxen und Krankenhäusern behandelt werden müssen, empfiehlt die KVN und die Stiko eine Impfung aller Risikogruppen. Dazu gehören: