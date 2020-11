Suche nach Wolfenbütteler Kreismagazin geht CDU zu langsam

Die mit Kreistagsbeschluss vom Januar 2019 gestartete zweijährige Pilotphase zur Einrichtung eines Kreismagazins beschäftigte den Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung. Das Kreismagazin soll der analogen und digitalen Bewahrung „verwaister“ Nachlässe und regionalgeschichtlicher Dokumente dienen. Der CDU geht die Suche nach einem Standort für ein Kreismagazin zu langsam. CDU-Kreistagsmitglied Andreas Glier plädierte im Kreistag dafür, dass Projekt mit Nachdruck voranzutreiben und zeitnah, geeignete Immobilien für ein Kreismagazin zu prüfen. Die CDU hatte der Verwaltung eine Hofstelle in Klein Denkte als geeigneten Ort vorgeschlagen.

CDU will Projekt noch in dieser Wahlperiode beenden

Gliers Fraktionskollege Frank Oesterhelweg wies darauf hin, dass inzwischen dreieinhalb Jahre seit Beantragung eines Kreisheimatarchivs vergangen seien. Er fragte: „Wie können wir verhindern, dass uns wertvolle Sammlungen verloren gehen?“ Außerdem sei es in dem damaligen CDU-Antrag zur Schaffung eines Kreisheimatarchivs auch um die Frage gegangen, wie man die Heimatpfleger unterstützen könne. Auch dazu habe er noch keine befriedigende Antwort vom Landkreis erhalten. Oesterhelweg plädierte abschließend dafür, das Projekt Kreismagazin noch in dieser Wahlperiode, die im Herbst nächsten Jahres endet, zu Ende zu bringen.

Die Ansicht der CDU, dass es zu langsam geht, wollte Christiana Wagner-Judith von den Grünen nicht teilen. Sie meinte, dass der von der Kreisverwaltung vorgelegte Zwischenbericht ganz hervorragend sei. Falk Hensel (SPD) erklärte: „Auch wir wollen das Kulturgut des Landkreises bewahren.“ Die von der CDU vorgeschlagene Immobilie könne er aber nicht bewerten, da zuvor auch noch einige Fragen zu klären seien. Hensel meinte: „Wir sollten uns Zeit für die Auswahl eines geeigneten Standorts nehmen.“

Die Standortentscheidung soll später gefällt werden

Auch Landrätin Christiana Steinbrügge schaltete sich in die Diskussion ein. Sie berichtete, dass sich der Landkreis verschiedene in Frage kommende Immobilien anschaue. Die benötigte Größe und Lage der Immobilie hänge jedoch davon ab, „was wir dort genau vorhaben“. Und über die Ausgestaltung des Kreismagazins werde derzeit noch intensiv in der Kreisverwaltung beraten. Welche Aspekte dabei beachtet werden müssen, das sei auch im vorgelegten Zwischenbericht nachzulesen. Darin heißt es unter anderem: „Eine finale Entscheidung über den Ort sollte daher nach der Festlegung der Sammlungsrichtlinien sowie des Nutzungs- und Vermittlungskonzepts erfolgen, da diese zentralen Einfluss auf die geforderten Räumlichkeiten haben.“ Bei der Wahl der Liegenschaft für das Kreismagazin sei zudem auf folgende Punkte zu achten: Platz- und Raumangebot, klimatische Bedingungen, Brandschutz, Lichtverhältnisse, Schädlingsabwehr, Möglichkeit für Veranstaltungsräume, sanitäre Anlagen, möglichst zentrale Lage im Landkreis Wolfenbüttel beziehungsweise gute Erreichbarkeit für unterschiedliche Zielgruppen, Möglichkeit zur Einrichtung von Arbeitsplätzen.

Aufregung im Kreistag nach Hensels Äußerung

Für etwas Aufregung im Kreistag sorgte dann noch eine Äußerung von Falk Hensel, der erklärte: „Wir haben bis 2017 alle geschlafen, als es um die Sicherung von Kulturgut des Landkreises ging.“ Er glaubte zudem nicht, dass es zu großen zeitlichen Verzögerungen bei der Schaffung eines Kreisheimatmagazins kommen werde. Den Vorwurf des „Schlafens“ wollten aber weder Oesterhelweg noch der Kreistagsvorsitzende Oliver Ganzauer (SPD) so akzeptieren. Oesterhelweg wies darauf hin, dass er als ehemaliger Bürgermeister von Werlaburgdorf dafür gesorgt habe, dass eine Art Heimatmuseum in der ehemaligen Schule eingerichtet worden sei. Ähnlich habe er auch in Börßum dafür gesorgt, dass wichtige historische Dokumente erhalten bleiben, erklärte Ganzauer.

Der Kreistag lehnte anschließend mit Mehrheit eine – wie von der CDU in einem Antrag geforderte – zeitnahe Prüfung geeigneter Immobilien ab und nahm den Zwischenbericht zur Kenntnis. Die Landrätin erklärte zudem, dass sich der Fachausschuss auf seiner nächsten Sitzung mit dem Thema beschäftigen werde.