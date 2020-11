Mit der Jazz-Inititative stirbt Stück Kultur in Wolfenbüttel

Sie hatte eine festen Zuhörerstamm und zuletzt noch 110 Mitglieder. Zu den Konzerten der Jazz-Initiative Wolfenbüttel, zuletzt meistens im Komm an der Schweigerstraße, kamen auch regelmäßig Jazz-Fans aus der gesamten Region, denn sie wussten, dass sie in Wolfenbüttel allerbesten Jazz zu erwarten hatten. Dafür sorgte ein fachkundiger Vorstand mit Wolfgang Dyck an der Spitze. Doch nun musste Dyck der Öffentlichkeit die Auflösung der Jazz-Initiative mitteilen. Er schrieb dazu: „Mit der Jazz- Initiative stirbt ein Stück Kultur in Wolfenbüttel!“

Nach 34 Jahren gehen bei der Jazz-Initiative die Lichter aus. Schon in diesem Jahr konnten coronabedingt keine Konzerte mehr stattfinden. Und auch das eigentlich geplante Abschlusskonzert zur Vereinsauflösung im Dezember muss wegen der Pandemie ausfallen.

Sie fanden keine Nachfolger für die Vorstandsposten in der Jazz-Initiative Wolfenbüttel (von links): die Vorstandsmitglieder Axel Kowar, Wolfgang Dyck und Johannes Wolframm. Foto: Hueske (Archiv)

Die Mitgliederversammlung, an der nur noch sieben Mitglieder teilnahmen, hatte am 15. Oktober die Auflösung des Vereins beschlossen. Das Vereinsvermögen geht an die Stadt über. Der zuletzt aus den Senioren Johannes Wolframm, Wolfgang Dyck und Axel Kowar bestehende Vorstand wurde mit der Auflösung des Vereins bis zum Ende des Jahres beauftragt.

Aus Altersgründen stand der alte Vorstand nicht mehr zur Verfügung

Und damit ist auch schon das Hauptprobleme genannt, warum der Verein nicht weiterexistieren kann. Dyck berichtete: „In vielen Vereinen fehlt der Nachwuchs, so auch bei der Jazz-Initiative Wolfenbüttel.“ Vor bereits zwei Jahren hatte sich Wolfgang Dyck um eine Nachfolge gekümmert und war fündig geworden. Zwei geeignete Herren wollten die Nachfolge des Vorsitzenden antreten. Dyck bedauerte: „Leider haben private Dinge dazu beigetragen, dass sich dieses wieder zerschlagen hat.“ Der bisherige Vorstand hatte nach Verlängerung von zwei Jahren klar entschieden, aus Altersgründen für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auf der Mitgliederversammlung der Initiative gab es keine Kandidaten mehr, so wurde die Auflösung des Vereins einstimmig entschieden.

Zu Gast bei der Jazz-Initiative Wolfenbüttel waren auch häufiger die Musiker der Saratoga Seven aus Braunschweig. Foto: Wöstmann (Archiv)

Nach 34 Jahren und über 350 Konzerten, die fast immer ausverkauft waren, beendet damit die Initiative ihr Tätigkeit, die aus Wolfenbüttels Musikkultur eigentlich nicht mehr wegzudenken war. Wolfgang Dyck, der in 34 Jahren das Programm für den Verein machte, erinnert sich: „Es ist kein Konzert ausgefallen.“ Einmal sei nur der Bandleader wegen eines Schneesturm nicht aus England herausgekommen. Das habe er erst zwei Stunden vor Konzertbeginn mitgeteilt. Aufgrund seiner guten Kontakte hatte Dyck aber schnell die passenden Musiker besorgt und das Konzert konnte stattfinden.

Eine dänische Band landete zunächst im falschen Wolfenbüttel

Gern erinnert sich Dyck auch an eine Band aus Dänemark. Als er die Band anrief, um zu fragen, wo sie denn bleibe und wo sie sich befinden, da habe er die Antwort bekommen: „Wir sind schon in Wolfenbüttel und gleich da, aber hier sind nur ein paar Häuser.“ Wie sich herausstellte, waren sie in Wolfenbüttel bei Husum gelandet und hatten noch einige Kilometer zu fahren. Dyck: „Jedoch kamen sie noch rechtzeitig vor Konzertschluss an und spielten noch einige Stücke.“

Das größte Highlight in der Geschichte der Jazz-Initiative, die einst von Wolfenbüttels Ehrenbürgermeister Heinz-Dieter Eßmann mit ins Leben gerufen wurde, sei sicherlich der Auftritt von Mercer Ellington am 2. November 1992 gewesen. Der Sohn von der Legende Duke Ellington trat damals mit seiner Bigband im Lessingtheater auf. Anfangs hätte der Verein auch einen Riesenvorstand mit acht Personen gehabt. Das habe sich aber als unpraktikabel herausgestellt, so dass der Vorstand auf drei Personen reduziert wurde.

50 Jahre Cowvillage Band. Sie sorgten einst in Schladen für Furore (von links): Harald Weinhold, Harald Döring, Karl-Franz Wrobel, Ilo Brückermann, Wolfgang Dyck und Erich Mendel. Foto: Privat

Wolfgang Dyck hätte seine Kontakte gern weitergegeben

Auch wenn sich jetzt die Jazz-Initiative auflöst: Dyck, der einst selbst in Schladen in einer Kuhdorf-Band mitwirkte, bleibt dem Jazz treu. Ohne diese Musik kann er nicht leben. Deshalb wird er gelegentlich den Jazz-Club in Wolfsburg besuchen. Und er wird weiter auf Sendung bleiben – auf Radio Okerwelle und zwar alle vier Wochen sonntags. Dort stellt er dann den traditionellen Jazz wie Dixieland und Oldtime-Jazz, den Dyck besonders liebt, vor. Er weiß aber auch: „Dieser Jazz findet unter den jungen Menschen heute kaum noch Anhänger.“ Deshalb sei es auch so schwer gewesen, junge neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen, zumal Dyck auch die Erfahrung gemacht hat: „Zwischen 60 und 80 Jahren will keiner mehr etwas machen.“

Wobei bei der Jazz-Initiative noch hinzukam, dass man auch etwas von der Materie verstehen muss und möglichst auch Kontakte in die Szene haben muss. Diese Kontakte hat Dyck immer noch und er hätte sie auch gern mit einem jüngeren Vorstand geteilt. Aber dazu kam es nicht mehr. Für Dyck bleibt deshalb nur die Hoffnung, „dass sich auch junge Menschen künftig für den Jazz interessieren und dem Jazz, wenn auch in einer moderneren Form huldigen“.

Kulturbüro-Leiterin Alexandra Hupp von der Stadt Wolfenbüttel, mit der Dyck bereits über die Auflösung des Vereins gesprochen hat, kann sich vorstellen, dass zum Beispiel bei den Sommerkonzerten vor dem Lessingtheater künftig auch mal Oldtime-Jazz wieder live zu hören sein wird.