Wolfenbüttel. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein Autofahrer, den die Polizei am Sonntag auf dem Harztorwall kontrolliert hat.

39-Jähriger fährt in Wolfenbüttel Auto unter Drogeneinfluss

Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis Börde muss sich wegen mehrerer Vergehen gegen das Gesetz verantworten: Die Polizei kontrollierte ihn nach eigenen Angaben am Sonntag gegen

7.30 Uhr auf der Straße Harztorwall in Wolfenbüttel. Dabei hätten die Beamten festgestellt, dass der 39-Jährige keinen Führerschein besitzt. Zudem habe sich der Verdacht bestätigt, dass der Fahrer Betäubungsmittel genommen hatte. Zudem seien an dem Auto Kennzeichen montiert gewesen, die zuvor gestohlen worden seien. Es seien verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

red