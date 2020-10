Streit in Wolfenbüttel - Mann zieht Messer

Ein Streit über die favorisierte Fußballmannschaft hat in Wolfenbüttel dazu geführt, dass einer der Kontrahenten ein Messer zog. Das berichtet die Polizei.

Ein 32-jähriger und ein 22-jähriger Mann gerieten am Freitagabend am Bahnhof in Wolfenbüttel in Streit. Der alkoholisierte 32-Jährige zog plötzlich ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten zunächst verbal.

Zeugen nehmen Messer an sich

Anwesenden Zeugen gelang es, dem Mann das Messer abzunehmen und die Polizei zu rufen. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

