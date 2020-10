Tempokontrolle auf Wolfenbütteler Campestraße: 76 Verstöße

Wolfenbüttel. 76 Verkehrsteilnehmer fuhren am Mittwochmorgen auf der Campestraße in Wolfenbüttel schneller als die erlaubten 30 km/h.

Im Rahmen der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit hat die Polizei auch in Wolfenbüttel wieder Verkehrsteilnehmer auf die Geschwindigkeit kontrolliert. Es seien zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Demnach passierten die Kontrollstelle an der Campestraße am Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr 155 Fahrzeuge.

In der Tempo-30-Zone gab es nach Polizeiangaben 76 Überschreitungen. Der unrühmliche Spitzenwert habe bei 45 km/h gelegen. Durch die Kontrollen solle Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeiten entgegengewirkt werden.

