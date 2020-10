Wittmar. Gleich mehrere Ermittlungsverfahren erwarten einen 56-Jährigen, den die Polizei am Mittwochabend in Wittmar kontrolliert hat.

Mann fährt in Wittmar PKW, der nicht zugelassen ist

Alkoholisiert in einem nicht zugelassenem PKW war ein 56-Jähriger unterwegs, den die Polizei am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Kastanienallee in Wittmar kontrolliert hat. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet worden. Das Fahrzeug sei weder zum Straßenverkehr zugelassen noch versichert gewesen. Es seien verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

red