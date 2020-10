Sprachheilkindergarten Löwenzahn in Wolfenbüttel wird 25

Der Sprachheilkindergarten der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel besteht seit 25 Jahren. Eigentlich ein schöner Grund zum Feiern, aber: „Coronabedingt haben wir unser Fest aufgeschoben“, sagt die Leiterin Kristine Voigt.

1999 zog die Einrichtung in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße um

Eröffnet wurde der Sprachheilkindergarten am 1. November 1995 mit 16 Kindern in zwei Gruppen in den Räumen des ehemaligen Horts der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel auf dem Gelände am Blauen Stein. „Aufgrund starker Nachfrage nach weiteren Plätzen ist der Sprachheilkindergarten schnell gewachsen“, berichtet Voigt. Deshalb sei bereits 1999 der Umzug an die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in die kombinierte Sprachheil- und Integrations- Kindertagesstätte Löwenzahn erfolgt. Damals wurden drei Gruppen mit 24 Plätzen für sprachauffällige Kinder angeboten, seit 2004 fünf Gruppen mit 40 Plätzen.

Im Kindergarten Löwenzahn wird Integration gelebt. Kinder mit und ohne Förderbedarf spielen und lernen unter einem Dach. Die Kinder aus dem Sprachheilbereich kommen aus der Stadt und dem ganzen Landkreis Wolfenbüttel. Ein Fahrdienst holt sie daheim ab und bringt sie zur Kita. Der Kindergartentag startet mit einer Laufrunde auf dem Außengelände, nach dem Frühstück finden wie in jedem Kindergarten unterschiedliche Angebote in den Kleingruppen statt. Schwerpunkt im Tagesablauf bilden Sprach-und Bewegungstherapie. Die Therapie wiederum werde auch spielerisch in den Alltag der Kinder eingebaut. Zum Beispiel Sprachtherapie: Kinder, die nur einen kleinen Wortschatz haben, bauen ihren Wortschatz auf: Was braucht man zum Frühstück? Teller, Tassen, Löffel. Zweimal pro Woche gebe es für jedes Kind ein Angebot der Sprachtherapeutin.

Eine Mutter berichtet über die Erfolge ihres Kindes im Sprachheilkindergarten

Yvonne Ludwig, eine Mutter eines Kindes, das den Sprachheilkindergarten besucht, berichtet, dass ihr Kind zunächst fast gar nicht gesprochen habe und nun sogar munter plaudere. Das Kind fahre jetzt sogar Fahrrad. „Motorische und sprachliche Entwicklungen bedingen sich häufig“, sagt Voigts. In all den Jahren hätten mehr als 400 Kinder den Sprachheilkindergarten besucht.

14 Mitarbeiterinnen betreuen 40 Mädchen und Jungen

Im Team des Sprachheilkindergartens seien 14 Mitarbeiterinnen tätig. Ein interdisziplinäres Team von pädagogischen Fachkräften und Therapeuten. Vier von ihnen gehörten seit der ersten Stunde zum Team. Im Sprachheilkindergarten Löwenzahn werden 40 Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 6 Jahren in fünf Gruppen mit jeweils acht Plätzen betreut und intensiv gefördert. „Unser Ziel ist es, die sprachlichen Kompetenzen zu erweitern und zu verbessern und somit die gesamte Persönlichkeit der Kinder zu stärken. Sprache und Sprachvermögen sind Grundvoraussetzungen für einen guten Start in Schule und uneingeschränkte Teilhabe“, sagt Voigt.

Studien aller 75 niedersächsischen Sprachheilkindergärten aus dem Jahr 2017 belegten eine Erfolgsquote von 70 bis 80 Prozent im Hinblick auf den späteren Besuch einer Regelschule.