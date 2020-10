Fahrer wird bei Unfall bei Wolfenbüttel schwer verletzt

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wolfenbüttel. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der L 495 an der Auffahrt zur Autobahn 26. Den Schaden beziffert die Polizei mit zirka 40.000 Euro.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Wolfenbüttel ist laut Polizei am Sonntag, 26. Oktober, gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden.

An der Autobahnzufahrt

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Harz beabsichtigte, mit seinem Auto von der Landesstraße 495 nach links auf die Auffahrt zur A 36 abzubiegen und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende Auto des 24-Jährigen, der die Landesstraße in Richtung Adersheim befuhr, so die Polizei zum Stand der Ermittlungen.

Autos wurden abgeschleppt

Durch den Zusammenstoß sei der 24-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Autos sei erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro entstanden. Sie hätten abgeschleppt werden müssen.

