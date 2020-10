Benefizkonzert in Wolfenbüttel findet nur noch online statt

Das Benefiz-Konzert für den krebskranken Wolfsburger Jens Prügner am Samstag, 18 Uhr, im Schmidt-Terminal in Wolfenbüttel muss für Live-Zuschauer ausfallen. Das teilt Sänger und Initiator Marc Beerell am Freitagvormittag mit. „Leider haben uns die aktuellen Entwicklungen bei den Coronazahlen für das geplante Konzert einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt der Künstler. Allerdings soll das Konzert via Live-Stream übertragen werden.

Konzert via Livestream „Wir wollen es aber nicht ganz ausfallen lassen, da wir ja möglichst viele Spenden für Jens und seine Familie sammeln wollen und haben uns dazu entschlossen, das Konzert LIVE aus dem Foyer des Schmidt Terminals in die Wohnzimmer zu zaubern“, teilt Beerell mit. Die Band „Fizzy Lizzy“ und „DJ Torsten“ haben ihre Teilnahme abgesagt, so dass nur noch drei Live-Acts zu sehen sein werden. Das Konzert findet für den an Speiseröhrenkrebs erkrankten Jens Prügner statt. Der Livestream kann am Samstag ab 18 Uhr unter https://www.youtube.com/watch?v=h1U8Pj16OAE geschaut werden. Mehr zum Thema Krebskranker Wolfsburger: Alle wollen helfen

