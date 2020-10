Wolfenbütteler Sexualexperten wollen in Corona-Zeiten aufklären

Auch in Zeiten von Corona muss die sexuelle Erziehung und Aufklärung von Kindern und Jugendlichen weitergehen, finden Gabriela Lehner und Peggy Bellmann von der Beratungsstelle Pro Familia in Wolfenbüttel. Deswegen gibt es ab sofort Bildungsboxen zum Ausleihen, mit deren Hilfe Lehrer und Jugendleiter aktiv und kreativ mit den Schülern und Jugendlichen über das Thema sexuelle Selbstbestimmung, Vielfalt und Verhütung sprechen können.

„Die Idee zu diesen Boxen mit dem Titel ‘Körper, Krisen, Koitus’ kam während der Corona-Krise im Frühjahr. Normalerweise sind wir in die Schulen gegangen und haben die Lehrer beim Thema Sexualität unterstützt und standen den Schülern Rede und Antwort. Als dann aber die Schulen geschlossen wurden und wir nicht mehr vorbeikommen konnten, mussten wir etwas entwickeln, was auch in solchen Zeiten die sexuelle Bildung fördert“, erzählt Peggy Bellmann gegenüber unserer Zeitung.

Boxen ergänzen Verhütungskoffer

Entstanden sind zwei Boxen, die Lehrern und Jugendleitern ohne großen Fortbildungen dabei helfen sollen, viel Wissen rund um das Thema Sexualität vermitteln zu können.

Beispielsweise geht es in einer Box um die sexuelle Vielfalt. Mit dabei sind unter anderem Broschüren zu Themen wie Intergeschlechtlichkeit, Veränderungen in der Pubertät oder geschlechtliche Orientierung. Aber auch ein Beckenboden- und ein Klitoris-Modell liegen mit dabei. „Ein Methodenbuch erklärt, wie man das Thema mit Kindern und Jugendlichen bespricht“, sagt Stellenleiterin Gabriela Lehner.

In der Box „Sexuelle Selbstbestimmung“ geht es vor allem um Werte, sexuelle Rechte und Respekt. Darin werden verschiedene Methoden erklärt, wie man sich beispielsweise in übergriffigen Situationen verhält und welche Werte in Beziehungen wichtig sind. „Das ist ja auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich und jeder nimmt Beziehungen anders wahr“, fügt Bellmann hinzu.

Pornografie wird thematisiert

Auch das Thema Pornografie werde thematisiert. „Die in den Boxen enthaltenen Themen führen auf Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen der Jugendlichen zurück. Wir merken, dass solche Themen intern und unter den jungen Menschen besprochen werden. Beispielsweise die Einstellung zur Pornografie“, sagt Lehner.

Das Angebot der Bildungspaketen richte sich vor allem an Lehrer und Jugendleiter. „Man braucht keine großartigen Fortbildungen, um sich da reinlesen zu können. Wer dennoch Fragen und Unterstützung braucht, kann sich gerne an uns wenden“, sagt Bellmann.

Die Boxen gibt es ab sofort zur Ausleihe bei der Beratungsstelle Pro Familia in Wolfenbüttel. Eine einwöchige Leihe kostet 25 Euro plus eine Kaution in Höhe von 30 Euro.

