53-Jährige fährt mit Auto bei Flöthe gegen Schild und Laterne

Flöthe. Ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 82 ereignet hat.

Eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis ist am Donnerstag gegen 19.20 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 82 leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, kam die Frau mit ihrem Wagen zwischen Klein und Groß Flöthe von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild und einer Straßenlaterne. Am Auto, am Schild und der Laterne entstand Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

red