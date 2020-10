Das Dorfgemeinschaftshaus in Hordorf

Corona in Hordorf. Wie die Gemeinde Cremlingen am Dienstag mitteilte, wurde Anfang der Woche ein Ratsmitglied auf das Coronavirus getestet. In der vergangenen Woche fand im Dorfgemeinschaftshaus Hordorf die letzte Gemeinderatssitzung statt.

Nach Anzeige der Erkrankung sei der Pandemieplan der Gemeinde direkt umgesetzt worden. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer der Ratssitzung umgehend informiert wurden und die betroffenen Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden sind, teilt die Gemeinde mit. Sie werden erst in die Verwaltung zurückkehren, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Ortsfeuerwehren im Standby-Modus Des Weiteren seien alle Cremlinger Ortsfeuerwehren vorsorglich – in enger Abstimmung zwischen dem Kreis- und dem Gemeindebrandmeister – in den „Standby-Modus“ versetzt, sodass aktuell nur zu Einsätzen ausgerückt wird. Das hänge damit zusammen, dass Teilnehmer der Ratssitzung auch aktive Feuerwehrangehörige sind und deren negatives Testat abgewartet werde. Bürgermeister Detlef Kaatz freue sich darüber, dass der Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Wolfenbüttel reibungslos funktioniert habe. Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden direkt durch das Gesundheitsamt informiert und sind in Quarantäne. Alle Kontaktpersonen der Kategorie 2 werden inzwischen kostenlos beim Gesundheitsamt auf das Coronavirus getestet. Testergebnisse gibt es diese Woche Die Testergebnisse werden aller Voraussicht nach im Laufe dieser Woche vorliegen. Die Gemeinde Cremlingen und das Gesundheitsamt bleiben im engen Kontakt und stimmen eventuell notwendige Maßnahmen gemeinsam zum Wohle aller ab. Abschließend erklärt Bürgermeister Kaatz: „Ich wünsche insbesondere dem betroffenen Ratsmitglied eine rasche Genesung und verbinde das mit der Hoffnung, dass alle mittelbar oder unmittelbar betroffenen Personen frei vom Coronavirus bleiben“. Dieser Artikel wird aktualisiert