Das harte Ringen um die Weinachtsmärkte im Kreis Wolfenbüttel

Wird der Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel in diesem Jahr stattfinden oder nicht? „Wir sind aktuell im Gespräch mit dem Gesundheitsamt und den Marktbeschickern“, sagt Thorsten Raedlein, Pressesprecher der Stadt. Das Land Niedersachsen hat Weihnachtsmärkte grundsätzlich für möglich erklärt. Das Oberzentrum Braunschweig hat bereits signalisiert, dass der dortige Weihnachtsmarkt stattfinden soll.

Dort wird darüber diskutiert, wie die Stände entzerrt und somit größere Abstände geschaffen werden können. Auch über ein Alkoholverbot wird nachgedacht. Hajo Palm der auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt die beliebte Feuerzangenbowle verkauft, hat am Telefon unserer Zeitung gegenüber nochmals bekräftigt, dass er mit seinem Team sehr gern am Weihnachtsmarkt teilnehmen wolle – auch wenn es ein Alkoholverbot geben sollte: „Wir haben einen Plan B in der Tasche.“ Voraussichtlich Ende dieser Woche könne die Stadt Wolfenbüttel Näheres zum Weihnachtsmarkt sagen, so Raedlein.

Aufgrund der anhaltenden Situation rund um das Coronavirus und den erneut steigenden Infektionszahlen, hatte die Stadt Wolfenbüttel bereits Ende August den diesjährigen Adventsmarkt in der Kommisse und die Adventshöfe im Rahmen des Weihnachtsmarktes abgesagt. Und auch im Landkreis Wolfenbüttel sind eine ganze Reihe von Weihnachtsmärkten bereits abgesagt worden.

Dazu zählt zum Beispiel der Stephanusmarkt in Schöppenstedt. Auch der Weihnachtsmarkt in Sickte findet nicht statt. „Die Interessengemeinschaft Sickte hatte vor einiger Zeit schon bekundet, dass sie das Risiko nicht eingehen wolle, den Markt stattfinden zu lassen“, sagte Sicktes Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb. Auch in Veltheim werde es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben.

Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt in Hornburg, der sonst als liebevoll gestaltetes Gemeinschaftsprojekt von Förderverein Stadtbad, SC Hornburg, Deutsch-Italienischem Freundschaftsverein und Spielmannszug ausgerichtet wurde. Allein zu diesem Markt kamen im vergangenen Jahr mehr als 2000 Besucher auf den Hornburger Marktplatz.

„Kerzenschein und Bratapfelduft“ soll das Motto des diesjährigen Christkindlemarktes im Schloss Oelber sein. Geplant ist der Markt am zweiten und dritten Adventswochenende. „Aber wir wissen immer noch nicht, ob er stattfinden kann“, sagt Susanne Schill von der Firma Oelber Event. Zwar sei dem Landkreis ein 25 Seiten umfassendes Hygienekonzept eingereicht worden, allein die Antwort vom Landkreis lasse auf sich warten.

„Für uns Veranstaltungsunternehmer ist die ganze Situation sehr bedrückend. Täglich bekomme ich Anrufe von Ausstellern, die in diesem Jahr coronabedingt noch nicht einen Cent verdient haben, von Reisegruppen, von Busunternehmen. Doch alle muss ich vertrösten“, klagt Susanne Schill. Jetzt sei schon Mitte Oktober. Der Christkindlemarkt soll eigentlich am 4. Dezember starten. Erstmals veranstaltet wurde er 1995. Seitdem findet er jährlich statt.

„Die grundsätzliche Entscheidung über die Durchführung des Christkindlmarktes liegt beim Ordnungsamt des Landkreises Wolfenbüttel“, sagt Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel. Eine Entscheidung stehe aber noch nicht fest. Wenn entschieden werde, gehe der entsprechende Bescheid an die Veranstalter.

So sei Am Freitag, 9. Oktober, eine neue Verordnung des Landes in Kraft getreten. Diese sei eine der Grundlagen für die Entscheidung. Weiterhin sei das Rahmenhygienekonzept für die Durchführung von Weihnachtsmärkten zu nennen, das derzeit vom Land erstellt werde und in der Entwurfsfassung vorliege. Wilhelm: „Eine Entscheidung über die Durchführung des Christkindlmarktes kann erst nach Vorliegen der endgültigen Fassung des Landes-Rahmenhygienekonzeptes erfolgen.“

Irmela Wrede, Vorsitzende des Mönchevahlberger Freundes- und Förderkreises (MÖFF), sagt, sie wisse es nicht, ob der Weihnachtsmarkt in Mönchevahlberg stattfinden könne. „Ich bin hin- und hergerissen. Einerseits wäre die Veranstaltung ja draußen, aber andererseits müssten wir ja wahnsinnig sein bei den ständig steigenden Coronazahlen“, sagt Irmela Wrede. Natürlich denke sie auch an die Marktbeschicker, die schon so lange keine Einnahmen mehr hatten. „Aber ich müsste sie alle erst einmal anschreiben, ob sie unter diesen Umständen überhaupt kommen würden.“

Im Dorf Neuerkerode findet in diesem Jahr dort kein Weihnachtsmarkt statt. Geplant sei aber während der Adventszeit ein Verkauf von weihnachtlichen Produkten der zur Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH gehörenden Tagesförderung sowie der Mehrwerk gGmbH am Straßen-Verkaufsstand am Ortseingang von Neuerkerode sowie im Onlineshop esn-Manufaktur, teilte Thomas Pöllmann von der dortigen Unternehmenskommunikation mit. Angedacht sei zudem, mit einem Teil der Erlöse das Projekt „Menschen mit Behinderungen produzieren Lebensmittel“ der Mehrwerk gGmbH zu unterstützen.

Auch der Adventsmarkt auf dem Rittergut Lucklum wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stattfinden.