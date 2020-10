Donnerstag ist Streiktag in Wolfenbüttel – Auch in Kitas

Nun wird in der aktuellen Tarifrunde im Öffentlichen Dienst auch in Wolfenbüttel gestreikt - am Donnerstag, 15. Oktober. Auch eine Kundgebung am Vormittag ist geplant. Die Streikenden werden sich um 10 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz versammeln. Das teilte Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen am Dienstagnachmittag mit.

Verdi bekräftigt Forderung

Für den Donnerstag ruft die Dienstleistungsgewerkschaft zu dem Warnstreik in Wolfenbüttel auf. „Die Arbeitgeber haben es bisher noch immer nicht geschafft, wenigstens mal ein Angebot vorzulegen gen. So geht man mit seinen Beschäftigten nicht um“, wird Wertmüller zitiert. Daher müssten die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes jetzt weiter Druck machen. Es bleibe bei der bekannten Forderung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro und 100 Euro für die Auszubildenden.

Gewerkschaft rechnet mit Einschnitten

Beteiligt sein werden am Warnstreik laut Verdi unter anderem Beschäftigte der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel, des Stadtbades und der Stadtwerke, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit. Auch die Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kitas seien in den Arbeitskampf eingebunden. Es könne zu Einschnitten kommen.

Hinweis auf Homeoffice

Verdi weist darauf, dass alle Beschäftigten, auch wenn sie nicht in einer Gewerkschaft organisiert seien, das Recht hätte, an diesem Tag zu streiken. „Streiken kann man auch im Homeoffice. Hauptsache die Arbeit ruht an diesem Tag“, so Wertmüller. Streikgeld aber gebe es nur für gewerkschaftlich organisierte Teilnehmer.

red