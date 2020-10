Digitale Fabrik: Ostfalia-Professoren sind gefragte Berater

An der Ostfalia-Hochschule wird in diesem Wintersemester nicht nur Corona-bedingt hauptsächlich digital studiert, sondern auch mit einem klaren Schwerpunkt auf Digitalisierungsthemen. Klassische Studiengänge wie Maschinenbau wurden bereits um digitale Themen ergänzt und wer sich schon für das Zukunftsthema Digitalisierung entschieden hat, aber noch nicht genau weiß, ob Kreislaufwirtschaft, Industrie 4.0, Robotik oder autonome Systeme im Kern des beruflichen Interesses stehen sollen, hat sich eventuell für den neuen Bachelor-Studiengang Digital Technologies immatrikuliert.

Der hochschulübergreifende Studiengang in Kooperation mit der Technischen Universität Clausthal wurde in diesem Wintersemester zum zweiten Mal angeboten. Sechs Studenten haben sich laut Hochschule frisch immatrikuliert. Das praxisorientierte Informatikstudium ist ein wichtiger Baustein der gemeinsamen strategischen Ausrichtung der beiden Einrichtungen in puncto Digitalisierung (wir berichteten). Es handelt sich um ein sehr praxisorientiertes Informatikstudium. Die Informatik-Lerneinheiten werden durch Veranstaltungen zu Anwendungsgebieten wie Elektrotechnik oder Maschinenbau ergänzt. Der Blick in das Curriculum zeigt, wie komplex und vielfältig das Thema Digitalisierung ist.

Sensoren als Grundlage für die Industrie 4.0

Auch die beiden Professoren Martin Strube und Lorenz Däubler forschen und lehren in diesem Kontext. Däubler, Professor für Steuerungs- und Automatisierungstechnik, beschäftigt sich unter anderem mit selbstüberwachenden Anlagen. „Die Anlage ist zukünftig in der Lage, sich selbst zu melden, wenn sie gewartet werden muss.“ Die Qualität der Produkte könnte dadurch gesteigert und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht werden. Viele Industrieanlagen werden momentan in festen Abständen überprüft, ob das notwendig ist oder nicht, erklärt Strube, der das Institut für Mechatronik der Ostfalia leitet. Mittels Sensoren könnten Defekte rechtzeitig erkannt und behoben werden.

Sensoren sind die Basis für Datenaustausch und Grundlage für die Industrie 4.0. Die Daten werden direkt in die Cloud übertragen. Dafür werden zum Teil bereits vorhandene Sensoren genutzt. Denn nicht alle Unternehmer hätten die Möglichkeit, eine komplett neue, digitale Fabrik auf die grüne Wiese zu stellen, erklärt Däubler, so wie es Tesla derzeit in Brandenburg praktiziere. „Wir haben in Deutschland eine Industrie 3.0, von der wir starten. Da setzen wir eine Idee drauf“, berichtet Däubler, „wir glauben an einen evolutionären Ansatz.“

Fabriken sind alle unterschiedlich

Strube fügt hinzu: „Wir erweitern bestehende Anlagen beziehungsweise reichern sie an.“ Zunächst müsste aber geschaut werden, an welcher Stelle der Einsatz von Technologie überhaupt sinnvoll sei. Genau das, wollen sie auch ihren Studenten vermitteln. Die Herausforderung: Kaum eine Fabrik ist gleich. Lösungen könnten nicht eins zu eins auf andere Anlagen übertragen werden. Im Studiengang Digital Technologies wird vermittelt, welche Ansätze beispielsweise Künstliche Intelligenz bietet. „Die Studenten sollen die Probleme aus der Produktion mit den technologischen Möglichkeiten zusammenbringen“, erläutert Strube.

Daten statt Erfahrungen

So wie es die Wolfenbütteler Professoren auch tun. Die beiden sind gefragte Berater der Wirtschaft. „Ich kann mich vor Anfragen nicht retten“, berichtet Strube. Aus Niedersachsen kommen allerdings kaum Aufträge. „Die Innovationsfreude ist zum Beispiel in Süddeutschland deutlich höher“, bestätigt Däubler.

Zu Beginn eines Workshops mit Unternehmern werden aktuelle Probleme eingesammelt, zum Beispiel eine häufig defekte Lüftungsanlage. „Früher sind versierte Instandhalter an der Anlage vorbeigegangen und haben gehört, ob sich eventuell etwas anbahnt“, berichtet Strube, „doch diese Aufgaben, die erfahrene Menschen übernommen haben, um Anomalien im Prozess zu erkennen, übernehmen nun intelligente Systeme.“ Heutzutage sei viel Wissen implizit. Erfahrene Mitarbeiter hätten Dinge im Gefühl, könnten diese aber nicht weitergeben. In Zukunft sollen tausende Messwerte als Grundlage für Entscheidungen dienen.