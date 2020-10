Landkreis Wolfenbüttel stellte rund 2000 Quarantänebescheide aus

Fast sieben Monate Corona-Pandemie im Landkreis Wolfenbüttel. Seit mehr als einem halben Jahr befindet sich das Virus in der Region. Aktuell nehmen die Infektionszahlen im gesamten Bundesgebiet wieder zu. Auch in Wolfenbüttel gibt es an fast jedem Tag mindestens eine Neuinfektion – viele Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Wie viele Menschen mussten im Landkreis seit Ausbruch des Virus zuhause bleiben? Wann gab es die meisten Neuinfektionen? Wir schauen auf die vergangenen sieben Monate und auf die aktuellen Zahlen.

Am 17. März meldete das Gesundheitsamt die erste nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus im Landkreis Wolfenbüttel. Das Virus wurde laut Landkreisangaben bei einer Frau nachgewiesen, die unmittelbar vorher aus dem Skiurlaub in Tirol zurückgekehrt sei (wir berichteten). Seitdem haben sich 243 weitere Menschen im Landkreis infiziert. Davon sind mittlerweile 218 Personen wieder genesen.

48 Neuinfektionen in sieben Tagen

Die Fallzahlen schnellten laut Landkreisangaben nach dem ersten Fall in die Höhe. Bereits einen knappen Monat später wurde der höchste Wert an Neuinfektion an einem Tag erreicht: 20 neue Fälle verzeichnete das Gesundheitsamt alleine am 15. April, teilt der Landkreis mit. Der Höchstwert von rund 48 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner wurde an diesem Tag festgestellt. Die hohe Zahl hängt mit dem Ausbruch des Coronavirus in einem Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung in Schladen zusammen (wir berichteten).

Zum Vergleich: Aktuell verzeichnet der Landkreis in den letzten sieben Tagen 5,8 Neuinfektionen pro 100.000 Anwohner (Stand 12. Oktober).

Mehr als 2000 Quarantäne-Bescheide

Quarantäne-Bescheide Wolfenbüttel Foto: Jürgen Runo

In der ersten Corona-Woche befanden sich bereits 88 Menschen in häuslicher Quarantäne. Im September – ein halbes Jahr nach dem ersten Fall – veröffentlichte der Landkreis einen Rückblick und gab an, dass das Gesundheitsamt bis zum 17. September insgesamt 1637 Quarantäne-Bescheide ausgestellt hat. Auch Kontaktpersonen und Verdachtsfälle sind darin verzeichnet.

Knapp einen Monat später kam eine Vielzahl an weiteren Quarantäne-Bescheide hinzu. Bis Anfang Oktober stieg die Zahl um 400 auf nun 2052 Bescheide (Stand 9. Oktober). Verdachtsfälle aus Schulen und Kindergärten ließen die Zahlen in den vergangenen Wochen in die Höhe schnellen. An drei Wolfenbütteler Schulen kam es Mitte September zu einer groß angelegten Testung. An der Henriette-Breymann Gesamtschule wurden 89 Personen getestet, an der Leibniz-Realschule 35 und am Gymnasium im Schloss 150 Schüler sowie 45 Lehrkräfte.

Rund 250 Corona-Verstöße im Landkreis

Mit Beginn der kälteren Jahreszeit rechnet die Landkreisverwaltung mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen. „Das Gesundheitsamt hat sich personell verstärkt. Insbesondere arbeiten jetzt mehr Personen in der Kontaktverfolgung. Auch das Deutsche Rote Kreuz Wolfenbüttel unterstützt uns tatkräftig“, sagt Kreissprecher Andree Wilhelm.

Damit sich die Wolfenbütteler weiterhin informieren können, ist seit dem 9. März das zusätzlich eingerichtete Bürgertelefon im Einsatz. Seit mehr als 30 Wochen ist es unter der Rufnummer (05331) 84444 zu erreichen. „Besonders stark ist der Informationsbedarf immer nach der Veröffentlichung von neuen Verordnungen des Landes Niedersachsen“, teilt Wilhelm mit. Vor allem im März klingelte das Telefon bis zu 80 Mal am Tag.

Leider halten sich nicht alle an die Verordnungen des Landes Niedersachsen. So erfasste die Bußgeldstelle des Landkreises bis zum 12. Oktober 254 Verstöße gegen die Corona-Regeln – davon wurden 31 wieder eingestellt. Am häufigsten wurde gegen die Einhaltung des Mindestabstandes verstoßen, teilt der Landkreis mit.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick