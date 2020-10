Asse: Begleitgruppe legt aus Protest Arbeit temporär nieder

Mit einem Brandbrief haben sich die Mitglieder der Asse-2-Begleitgruppe am Freitag an das Bundesumweltministerium (BMU) gewandt. In dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, kritisiert die Asse-2-Begleitgruppe (A2B) das Verfahren der Standortauswahl für die Zwischenlagerung des Atommülls – im Falle seiner Bergung aus dem alten Bergwerk. Jüngst hatte die Bundesregierung offiziell bestätigt, dass das Atommüll-Zwischenlager direkt an der Asse bei Wolfenbüttel gebaut wird (wir berichteten).

Das Verfahren der Standortauswahl ist nach Aussage der A2B weder transparent noch objektiv, vielmehr scheine die „vorzeitige Festlegung auf einen Asse-nahen Standort eher am Aspekt der einfachen Durchsetzbarkeit orientiert zu sein“, heißt es. Auf die kritischen Hinweise der Gruppe sei nicht eingegangen worden. Forderung nach Vergleich mit Asse-fernen Standorten Die Mitglieder der Begleitgruppe fordern den Vergleich mit zwei konkreten Asse-fernen Standorten. Erst wenn das BMU diesem Vergleich zustimmt, werde sich die Gruppe wieder an dem Begleitprozess beteiligen. Bis dahin legt die komplette Begleitgruppe, sowohl die Vertreter der kommunalen Politik als auch die Vertreter der Zivilgesellschaft, die Arbeit nieder. „Der Bogen ist überspannt“, sagt Christiane Jagau, zivilgesellschaftliche Vertreterin, auf Nachfrage. „Wir werden nicht ernstgenommen“, berichtet Marco Kelb (CDU), Sicktes Samtgemeindebürgermeister und A2B-Mitglied, „wir sind nicht das Feigenblatt der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) und des Bundesumweltministeriums.“ Sollte das BMU einem Vergleich zeitnah zustimmen, werde man die Arbeit wieder aufnehmen. Wenn nicht, „dann verlagern wir den Protest wieder auf die Straße“, sagt Kelb. Perli: Reaktion der Begleitgruppe gerechtfertigt Der Linken-Bundestagsabgeordnete Victor Perli beschreibt den Protestbrief als „heftige aber gerechtfertigte Reaktion“. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und die BGE hätten den einst vielgelobten Asse-Begleitprozess in einen Scherbenhaufen verwandelt. Die gesamte Rückholung sei mit dem Vorgehen gefährdet. Perli fordert einen parteiübergreifenden Schulterschluss der Region.