In der Gemeinde Börßum soll weiterer Wohnraum entstehen. Darüber ist sich der Rat einig. Im südlichen Teil des Ortsteils Achim soll ein neues Baugebiet entstehen. Wie viele Grundstücke dort zu erwerben sind und wann das der Fall sein wird, steht noch nicht fest.

„Der Bedarf nach Baugebieten in der Gemeinde ist groß. Wenn das ähnlich so erfolgreich sein wird, wie im Baugebiet „An der Gärtnerei“ in Börßum, wäre das schon toll“, sagt Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann gegenüber unserer Zeitung. Auf dem Baugebiet sind auf etwa 30.000 Quadratmetern 38 neue Bauplätze entstanden – 36 Grundstücke seien bereits vergeben, zwei Reservierungen seien noch aktiv. Die Grundstücksgrößen liegen dort zwischen 570 und 1000 Quadratmetern.

Erfolgreiches Baugebiet in Börßum

Wie „An der Gärtnerei“ soll auch in Achim-Süd die Vermarktung der Bauplätze über die Gemeinde laufen. „Damit haben wir schon gute Erfahrungen gemacht und weitere Anfragen von bauwilligen Bürgern haben wir bereits bekommen“, so Lohmann. In der Gemeinderatssitzung am Montag habe der Rat beschlossen, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. Deswegen sei eine Prognose, welche Gebäude dort in welcher Anzahl gebaut werden dürfen, zu früh, sagt der Samtgemeindebürgermeister.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Aufhebung des Bebauungsplanes „Nördlich der Dorstädter Straße“ im Ortsteil Bornum. Der Plan entspreche laut Gemeindeverwaltung nicht mehr den heutigen komplexen Anforderungen an die bebaute Umwelt und stehe der gestalterischen Anforderungen der Bewohner entgegen.

Bebauungsplan steht Bürgerwünschen im Weg

In der Praxis blockiere der Bebauungsplan aus dem Jahr 1999 innovative Vorhaben und stehe den ökonomischen und ökologischen Belangen der Bewohner entgegen, heißt es in der Begründung zur Planaufhebung.

Die Anwohner waren auch diejenigen, die das Verfahren 2017 angestoßen haben, sagt Lohmann.

Unter anderem gab es bei der Erstellung des Bauplanes vor rund 20 Jahren ein Gewässer an der Dorstädter Straße. Dieses gebe es jetzt nicht mehr, so dass diese Fläche jetzt nicht mehr freigehalten werden müsse. Dem Satzungsentwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes wurde zugestimmt. Ende des Jahres soll der Plan dann endgültig und offiziell aufgehoben werden.