Cremlingen. Bürgermeister Detlef Kaatz besichtigte mit dem Kita-Team die neuen Räume im Moorbusche. Zusagen für die Eltern kommen noch in diesem Monat.

Die neue Kindertagesstätte „Im Moorbusche“ in Cremlingen nimmt Form an. Das Kita-Team hat sich gemeinsam mit Bürgermeister Detlef Kaatz und Fachbereichsleitung Catrin Brenner die neuen Räume angeschaut. Bald sollen auch die Zusagen an die Eltern verschickt werden.

„In diesem Gebäude wurden die veränderten Bedürfnisse der zu betreuenden Kinder berücksichtigt – es gibt Ruhe- und Funktionsräume, einen Bewegungsraum und endlich genügend Lagerraum.“, erklärt Catrin Brenner. Auch Kita-Leiterin Jessica Harmening und ihr Team zeigten sich laut Mitteilung der Gemeinde begeistert von den schönen, großzügigen Räumen und der besonderen Raumaufteilung. Cremlinger Kita für 55 Kinder Besonders beeindruckt zeigten sich laut Mitteilung die Mitarbeiter von dem extra eingeplanten Personalraum, der sehr wichtig für die Planung der Bildungsarbeit und die Dokumentation sein werde. Und auch der separate Raum für intensive Elternarbeit und –gespräche sei gelobt worden. 670 Quadratmeter Nutzfläche werde das Gebäude nach Vollendung haben, worauf dann 55 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren spielen und toben können. Der Nachwuchs wird dann von 14 pädagogischen Fachkräften in zwei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe betreut. „Mitte November soll bereits das Außengelände der Einrichtung naturnah gestaltet und angelegt werden, sodass die dreigruppige Kita voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2021 eröffnet werden kann.“, gibt Bürgermeister Detlef Kaatz einen kurzen Ausblick. Eltern bekommen Zusage im Oktober Damit befinde sich der Bau größtenteils im Zeitplan, wie Kaatz unserer Zeitung erzählt. Gebaut werde nach modernsten Standards. „Wir bauen nach KfW-55-Standard“, erläuterte Simone Wagner von der Verwaltung während der Grundsteinlegung im März (wir berichteten). Dieser hohe Standard werde durch eine Photovoltaikanlage und eine Luft-Wärmepumpe erreicht. Ein nachhaltiger Baustein sorge dafür, dass auf eine zusätzliche Dämmung der Fassade verzichtet werden könne. Ob die Containerlösung mit den Wohnmodulen am Cremlinger Kindergarten nach Fertigstellung abgebaut werden, lässt der Bürgermeister noch offen. „Ein Container wird, Stand jetzt, vorerst beseitigt. Der zweite Container bleibt erst einmal stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.“ Und eine gute Nachricht für Kinder und Eltern könnte auch bald im Briefkasten liegen. Die Zusagen für die Kinder, die in dieser Einrichtung aufgenommen werden, sollen noch in diesem Monat versendet werden, sodass sich neben den Mitarbeitern auch die neuen Eltern und Kinder schon auf den Besuch dieser schönen Einrichtung freuen können, heißt es abschließend in der Mitteilung der Gemeinde.