Noch ist der geplante wissenschaftliche Beirat für das Museum Wolfenbüttel nicht eingesetzt, da gibt es schon einige Auffälligkeiten und auch Kritik, die wahrscheinlich auch in der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag, 17 Uhr, in der Lindenhalle zur Sprache kommen werden.

Der von der Politik geforderte wissenschaftliche Beirat soll sich nicht nur um das Bürgermuseum, an dessen Ausstellungsobjekten und Ausstellungstexten es zuletzt einige Kritik gegeben hatte, kümmern. Er soll auch für das Museum im Schloss tätig sein. Das ist der Vorlage der Verwaltung zu entnehmen, die am Dienstag im Kulturausschuss beraten wird. Wörtlich heißt es dort: „Dem Fachbeirat obliegt die Aufgabe sowohl die Themensetzung von Ausstellungen, Vortragsreihen und Forschungsschwerpunkten als auch die konkrete Umsetzung in den beiden Museen wissenschaftlich zu begleiten.“ Zum Museum Wolfenbüttel gehören sowohl das Bürgermuseum in der ehemaligen Jahnturnhalle als auch das Museum Schloss Wolfenbüttel.

Die Stelle für die Leitung des Bürgermuseums wird ausgeschrieben

Die Leitung beider Museen hatte bisher Dr. Sandra Donner inne. Auch hier soll wohl eine Änderung stattfinden, denn in der Anlage zur Besetzung des wissenschaftlichen Beirats steht unter den Personen, die die Stadt im Beirat vertreten sollen neben Alexandra Hupp als Leiterin des städtischen Kulturbüros noch Dr. Sandra Donner mit dem Hinweis in der Klammer (Leitung Schloss Museum) sowie Markus Gröchtemeier als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch: „Neue Leitungsstelle Bürgermuseum.“ Allerdings steht hier kein Name, sondern nur „N.N.“ mit dem Hinweis in der Klammer „wird ausgeschrieben“.

Ansonsten soll der wissenschaftliche Beirat, der etwa 15.000 Euro je Jahr kosten wird, noch mit der Kulturausschussvorsitzenden Ulrike Krause (Grüne) sowie folgenden Personen besetzt werden: Brage Bei der Wieden (seit 2005 Leiter des Niedersächsischen Landesarchivs), Bettina Greffrath (bis Ende 2018 Leiterin der Museen der Stadt Wolfsburg), Manfred Grieger (seit 2018 Honorarprofessor an der Uni Göttingen), Thomas Sandkühler (Geschichtsdidaktiker und Neuzeithistoriker) sowie Malte Thießen (seit 2017 Leiter des Instituts für Regionalgeschichte in Münster).

Der DGB fordert eine direkte Bürgerbeteiligung am Beirat

An dieser Zusammensetzung des Beirates äußerte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer Pressemitteilung Kritik. Der DGB hatte bereits 2015 zur Eröffnung des Bürgermuseums – damals allerdings erfolglos – einen Beirat gefordert. Der DGB habe stets die Auffassung gehabt, dass in diesem Beirat auch die Sicht der Bürgerinnen und Bürger durch ein Sich-selbst-einbringen-können gewährleistet werden sollte. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Es bedarf also der direkten Bürgerbeteiligung durch Menschen, die primär mit und aus diesem Blickwinkel Geschichte sehen und erklären.“

Der Vorschlag zur Besetzung des Museumsbeirats werde dem bürgerbeteiligungsorientierten Ansatz nicht vollends gerecht, kritisiert der örtliche DGB: „Bei allem Respekt gegenüber den für den Beirat Vorgeschlagenen bedarf der Beirat weiterer Bereicherung. So stellt sich der DGB vor, dass – parteipolitisch neutral – aus der Mitte der Vielfältigkeit der Wolfenbütteler Gesellschaft verbandliches, weltanschauliches Engagement in den Beirat gehört. Besonders bedeutsam kann das sein, wenn temporäre Sonderausstellungen geplant werden.“ Als Beispiel führt der DGB eine Ausstellung über Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen und ihrer Familien in Wolfenbüttel in der Zeit der Industrialisierung an, die mit der „Expertise aus der auch ortsbezogenen Perspektive der Arbeiterschaft bereichert“ werden könnte. Deshalb gehört für den DGB unter anderen auch ein Historiker in den Beirat, der „den Blick aus gewerkschaftlicher/arbeitnehmerbezogener Sicht, also aus Sicht der ‘kleinen Leute’, hat.“