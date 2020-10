So, 04.10.2020, 14.56 Uhr

Am Tag der Deutschen Einheit haben sich etliche Menschen auf dem Schlossplatz in Wolfenbüttel und sangen gemeinsam Lieder in verschiedenen Sprachen. Die Aktion war Bestandteil einer Kooperation von 500 deutschen Städten. Datum: 03.10.2020 Video: Karl-Ernst Hueske