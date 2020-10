Streit eskaliert gewaltsam in Wolfenbüttel

Am Rodeland gerieten ein 63-jähriger alkoholisierter Mann und eine 40-jährige Frau in Streitigkeiten in deren Verlauf der Mann die Frau am Hals ergriff und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Laut Mitteilung der Polizei fand der Streit am Freitag gegen 14.35 Uhr statt. Der Mann bedrohte die Frau außerdem mit dem Tod. Er wurde von der alarmierten Funkstreifenbesatzung in der Nähe angetroffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

