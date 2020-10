Stadt Wolfenbüttel will Bussen mehr Vorfahrt gewähren

Nachdem sich die ursprünglich für den Herbst diesen Jahres vorgesehene Einführung des neuen Stadtbuskonzeptes wegen der Corona-Einschränkungen bei den Vorarbeiten in der ersten Jahreshälfte nicht mehr umsetzen ließ, ist nun der Start für das Frühjahr 2021 vorgesehen. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel auf ihrer Internetseite mit. Sie schränkt aber auch gleichzeitig ein: „Dies setzt allerdings voraus, dass die weitere Entwicklung der Corona-Lage den neuen Termin zulassen wird.“

Ein gemeinsames Eintreffen der Busse ist erforderlich

Auch wenn der Start verschoben wurde, so sind im Hintergrund doch schon einige Vorbereitungen gelaufen. Das erfuhren die Bauausschussmitglieder auf ihrer jüngsten Sitzung. Speziell ging es um Maßnahmen zur Busbeschleunigung, denn Kernstück des neuen Buskonzeptes ist die Rendezvous-Bushaltestelle am Kornmarkt, wo sich alle Busse zeitgleich treffen sollen, damit ein Umsteigen von einem Bus in den nächsten zeitnah möglich ist. Und für dieses gemeinsame Eintreffen der Busse ist es erforderlich, dass die Busse auf ihrer Strecke möglichst wenig Zeit verlieren. Deshalb hat sich die Stadt mit ihrem Verkehrsplaner einige Möglichkeiten zur Busbeschleunigung überlegt.

Beispielhaft wurde in der Sitzung das manchmal schwierige Einfädeln der aus Richtung Jägermeister kommenden Busse über den Grünen Platz Richtung Innenstadt genannt. Diese Busse müssen manchmal wegen Autorückstau vom Grünen Platz mit langen Wartezeiten rechnen, berichtete die Gutachterin Christina Kugel, die mit ihrem Expertenteam insgesamt sieben Varianten zur Lösung dieses Problems erarbeitet hatte. Letztendlich sprach sie sich für Variante 4 aus, die mit einer durch den Bus ausgelösten Busschleuse per roter Ampel für die Autofahrer eine Bevorrechtigung der Busse am Grünen Platz ermöglicht. Ob ein Kreisverkehr am Grünen Platz einen besseren Verkehrsfluss auch für Busse ermöglichen würde, wie er von einigen Ausschussmitgliedern angesprochen wurde, das vermochte die Gutachterin nicht zu sagen.

Weitere Beschleunigungsmaßnahmen sind erforderlich

Fest steht derzeit nur, dass noch acht bis neun weitere Busbeschleunigungsmaßnahmen im Stadtgebiet möglichst schnell umgesetzt werden sollen, so Stadtbaurat Ivica Lukanic, der noch hinzufügte: „Wir sollten schnell zu Lösungen zur Busbeschleunigung kommen.“ 300.000 Euro hat die Stadt für diese Maßnahmen eingeplant. Allerdings werden nicht alle geplanten Maßnahmen bis zum Frühjahr umsetzbar sein, musste der Stadtbaurat eingestehen.

Allerdings wird es am Kornmarkt in der Anfangsphase des neuen Buskonzeptes auch stets einen Ersatzbus geben, der für den Bus einspringen wird, der nicht rechtzeitig zum Treffen am Kornmarkt kommt. Stadtbusbetreiber KVG und und die Stadt sind zumindest optimistisch, dass sich mit der Einführung des neuen Stadtbuskonzeptes auch neuen Perspektiven für den Öffentlichen Personennahverkehr in Wolfenbüttel ergeben.