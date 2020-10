CDU nominiert Uwe Schäfer als Landratskandidat

Wie vom CDU-Kreisvorstand vorgeschlagen geht Uwe Schäfer aus Apelnstedt als Landratskandidat der CDU bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr ins Rennen. „Uwe Schäfer ist jemand, der kompetent und zielstrebig seinen Weg geht und Politik mit Herz und Verstand macht. Als stellvertretender Landrat hat er diesem Amt und engagierten Vorgängern wie beispielsweise Rainer Hasselmann oder dem verstorbenen Eberhard Lüttgau alle Ehre gemacht“, erklärte der CDU-Kreisvorsitzende Frank Oesterhelweg.

Im gut besetzten Saal des Schützenhauses stimmten schließlich 97 Prozent für den Apelnstedter, was mit viel Applaus bedacht wurde. Zuvor hatte sich der 56-jährige Uwe Schäfer, der sich seit 25 Jahren politisch engagiert, kurz persönlich vorgestellt und dann seine wichtigsten Ziele für den Landkreis Wolfenbüttel umrissen.

Einleitend bat Schäfer darum, sich von den Plätzen zu erheben, um einerseits der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken, andererseits aber auch, um den Menschen Dank und Anerkennung zu zollen, „die in den vergangenen Monaten, jede und jeder auf eigene Art und Weise, ihre Pflicht getan haben“.„Seit gut 25 Jahren setze ich mich für die Belange der Menschen vor Ort ein“, berichtete Schäfer, der bei der Landratswahl auch gegen die Amtsinhaberin Christiana Steinbrügge (SPD antreten wird.

Nach der Nominierung von Uwe Schäfer wird die CDU am 8. Oktober auch ihren Bundestagskandidaten wählen. Beide Kandidaten werden sich am 10 Oktober ab 10 Uhr in der Fußgängerzone der Öffentlichkeit vorstellen.