„Wolfenbüttels Städtepartnerschaft muss lebendig bleiben“

Dreißig Jahre deutsche Einheit und fünf Jahre Partnerschaft zwischen Wolfenbüttel und Blankenburg: Das war der Anlass, um mit Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink ein Interview zu diesen beiden Themen zu führen. Wie Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt die Partnerschaft zwischen Wolfenbüttel und Blankenburg bewertet, das werden wir nach seinem Urlaub Anfang der nächsten Woche berichten.

Welche Bedeutung hat für Sie die Partnerschaft zwischen Wolfenbüttel und Blankenburg?

Eine große Bedeutung. Es gab ja 25 Jahre den Freundschaftsvertrag, der auch gut gelebt wurde. Vor fünf Jahren, zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit, machten wir daraus eine Partnerschaft. Mit unseren Unterschriften bezeugten wir den gemeinsamen Willen, diese Vereinbarung, gemäß den konkreten und sich stets entwickelnden Anforderungen und Möglichkeiten weiterhin mit Leben zu erfüllen und entsprechende Aktivitäten auch künftig zu fördern.

Was ist das Besondere an dieser Partnerschaft?

Unsere Partnerschaft ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Wolfenbüttel profitiert von Blankenburg und Blankenburg von Wolfenbüttel. Vom permanenten Wissenstransfer profitierten aber nicht nur die Verwaltung und die Politik, sondern auch die städtischen Konzerntöchter. Sei es durch die Vermittlung von Kontakten zur oder die Mitwirkung bei Wettbewerben. Auch kann eine intensive Kommunikation zu Synergieeffekten in den verschiedensten Bereichen führen. Was den Strukturwandel anbetrifft, können wir in Wolfenbüttel zum Beispiel einiges von Blankenburg, insbesondere von den dortigen Erfahrungen, lernen.

Vor fünf Jahren wurde anlässlich der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen Wolfenbüttel und Blankenburg auch am Bahnhofsvorplatz ein Platz der deutschen Einheit angelegt. Foto: Stadt

Was könnte noch an der Partnerschaft verbessert werden?

Eine lebendige Städtepartnerschaft muss von den Bürgerinnen und Bürgern selbst getragen werden. Sie kann nicht vom Rathaus verordnet und organisiert werden. Den Anstoß können die jeweiligen Städte durch die Förderung von Treffen von Vereinen, Verbänden aber auch der Politik geben, die Bürger müssen aber dann diese Begegnung selbst in die Hand nehmen. Über viele Jahre hat sich eine gewachsene Freundschafts- und Partnerschaftsstruktur entwickelt. Und ja, hier würde ich mir noch mehr gemeinsame Aktivitäten wünschen, was allerdings zu Corona-Zeiten schwierig ist.

Hat die Partnerschaft 30 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt noch eine Bedeutung und wenn ja, welche?

Natürlich. Manch einer fragt sich vielleicht, ob eine deutsch-deutsche Städtepartnerschaft noch ihre Berechtigung hat, ob eine deutsch-deutsche Partnerschaft Sinn macht. Wir sagen ja. Wenn wir einen Betrag zur Beseitigung der inneren Spaltung Deutschlands leisten wollen, können wir dies auf kommunaler Ebene durch unsere Partnerschaft am besten bewirken.

Kommen wir auf die Zeit der Grenzöffnung zu sprechen. Wie haben Sie persönlich den Herbst 1989 erlebt?

Wir erinnern uns mit Sicherheit alle an das Jahr 1989. Sei es der 19. August 1989 mit der Öffnung der ungarischen Grenze, die Bilder aus der Prager Botschaft, die Bilder von den Montagsdemos bis zum Motto „Wir sind das Volk“ aus dem dann „Wir sind ein Volk“ wurde. Dann kam der 9. November, der Tag, der alles veränderte. Ich war mit Freunden vor dem heimischen Fernseher, um Fußball zu gucken – doch als die Nachrichten vom Fall der Mauer kamen, interessierte das Spiel keinen mehr. Am 12. November wurde dann auch die Grenze bei Mattierzoll geöffnet. Dieses weltpolitische Ereignis war die größte nationale Errungenschaft, das beeindruckt mich heute noch.

Was hat sich nach der Wende für Sie verändert?

Ich hatte zum einen die Chance bekommen etwas Anderes außerhalb der Verwaltung zu machen und zu unterrichten. Und ich hatte die Chance, neue Kontakte zu knüpfen aber auch alte Kontakte wieder aufleben zu lassen.

Welches Kunstwerk (Lied, Bild oder Film etc.) werden Sie immer mit der Deutschen Einheit verbinden?

Wind of Change von den Scorpions.

30 Jahre Deutsche Einheit: Wo liegen heute die Unterschiede zwischen Ost und West?

Wir sollten langsam aufhören, immer nur die Unterschiede zu suchen, die gibt es auch zwischen Wolfenbüttelern und Braunschweigern oder zwischen Braunschweigern und Hannoveranern. Viel wichtiger sind in meinen Augen die Gemeinsamkeiten. Diese gilt es zu stärken. Und Gemeinsamkeiten sind auch die Grundlagen für Dialog, Austausch und Werte. Die Geschichte des Braunschweiger Landes hat eine gemeinsame Kultur und Historie. Gleich nach der Wende wurde alte Kontakte erneuert und neue Kontakte geknüpft. Beide Städte haben gleiche Themenstellungen in der Verwaltung, im Tourismus und in der Bürgergesellschaft.

Wie kann man jüngeren Menschen aus Wolfenbüttel und Blankenburg in Zukunft dieses geschichtsträchtige Ereignis am besten nahebringen? Reicht da Benennung eines Platzes in „Platz der deutschen Einheit“ oder muss mehr geschehen?

Auch ein „Platz der deutschen Einheit“ trägt dazu bei, dieses Ereignis in Erinnerung zu halten. Alleine reicht dies aber natürlich auch nicht aus. Wie eine Städtepartnerschaft muss auch Geschichte lebendig gehalten werden. Und dazu wiederum kann eine Städtepartnerschaft ihren Beitrag leisten.