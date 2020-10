Kennen Sie den Platz der deutschen Einheit in Wolfenbüttel?

Wussten Sie, dass es in Wolfenbüttel einen Platz der deutschen Einheit gibt? Offiziell gibt es den Platz nicht. Vor Ort gibt es kein Hinweisschild und eine Adresse mit dem Namen gibt es auch nicht, wie Stadtsprecher Thorsten Raedlein auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Auch im Navigationsgerät sucht man vergebens nach dem Platz. Dennoch gibt es einen Ort in der Stadt, der so genannt wird.

Seit 1990 pflegt die Stadt Wolfenbüttel und die Stadt Blankenburg freundschaftliche Beziehungen zueinander. Am 4. Juli 2015 wurde aus der Freundschaft eine offizielle Städtepartnerschaft. Eine Städtepartnerschaft sei zuvor rechtlich zwischen zwei deutschen Städten nicht möglich gewesen, sagte Wirtschaftsförderer Andreas Flügel 2015 gegenüber unserer Zeitung. Zur Feier der offiziellen Partnerschaft benannte die Lessingstadt die ehemalige Bahnhofsbrücke in Blankenburg-Brücke um. Drei Bäume für die Einheit Zudem wurden am 3. Oktober 2015 drei Bäume neben der Brücke und gegenüber des Bahnhofsgebäudes gepflanzt. Diese stehen jeweils für die neuen und alten Bundesländer sowie für das vereinte Deutschland und dienen als Gedenkstätte. Ein Info-Schild weist vor Ort auf diese Aktion hin. Die Kombination aus Brücke und der Gedenkstätte sei der Platz der deutschen Einheit in Wolfenbüttel. „Der Platz ist nicht als klassischer Platz zu verstehen – wie es beispielsweise der Harztorplatz ist. Es ist viel mehr eine Gedenkstätte“, sagt Raedlein. Bei einer Umfrage in der Nähe des Platzes wussten einige Wolfenbütteler nicht, dass ihre Heimat einen Die Teilnehmer des Festaktes zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde mit Blankenburg stellten sich 2015 mit den beiden Bürgermeistern an der künftigen Blankenburg-Brücke, der ehemaligen Bahnhofsstraßenbrücke, zum Erinnerungsfoto auf. Foto: Archiv / Karl-Ernst Hueske solchen Platz hat. Zum Beispiel Käthe Keune: „Ich habe schon einmal davon gehört, wusste den Platz aber nirgendwo zuzuordnen“, so die Rentnerin gegenüber unserer Zeitung. Den Mauerfall habe sie vor 31 Jahren in der Wohnung in Wolfenbüttel erlebt. „Eine Nachbarin kam plötzlich nach unten gerannt und rief: ‘Die Mauer ist auf, die Mauer ist auf’. Da schalteten mein Mann und ich direkt den Fernseher an und verfolgten das Spektakel vor dem Bildschirm – eine aufregende Zeit“, erzählt sie. Vorahnung vor dem Mauerfall Auch Franz-Michael Schulz erinnert sich gerne an den 9. November 1989 zurück: „Wir saßen gebannt vor dem Fernseher und haben die vielen fröhlichen Menschen gesehen“, erzählt der Senior. Bereits einige Wochen vor dem Mauerfall hatte Schulz eine Vorahnung, dass die Wende kommen könnte. „Bundeskanzler Helmut Kohl hat Michail Gorbatschow besucht und da hatte ich eine Eingebung, dass der Mauerfall bevorstehen könnte. Meine Arbeitskollegen hielten diese Vorahnung für verrückt, doch dann ist es tatsächlich geschehen“, erzählt er. Schulz und seine Frau wussten allerdings auch nicht, dass es einen Platz der deutschen Einheit in Wolfenbüttel gibt. „Jetzt wissen wir es“, lacht der Rentner. Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Mehr zum Thema Bürgermeister Pink: „Beide Städte profitieren voneinander“

